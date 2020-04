Marco Liorni le da la parola ma lei scoppia a piangere cosa è successo?

Elena Santarelli scoppi ain lacrime durante la trasmissione di Marco Liorni, ecco cosa è accaduto

È accaduto davvero qualcosa di molto particolare durante la trasmissione di Marco Liorni. Qualche settimana fa, per Elena Santarelli era stato un momento molto bello perché c’era stato il compleanno di sua figlia Greta. Le sono arrivati tanti messaggi di auguri che ha ricevuto dai suoi fans. Lei aveva ringraziato tutti ed è detto che era molto felice di poter vivere questo momento insieme ai suoi figli in piena salute.

L’ex modella ha fatto una dedica alla sua piccola stella, il suo amore che ha compiuto 4 anni ed è nata il 25 marzo come la grande Mina. Ogni giorno, questa bimba porta felicità nella sua casa. Le sono arrivati una serie di auguri e di messaggi felicità che non ha tardato ad esprimere. Nella trasmissione condotta da Marco Liorni quando le hanno passato la parola non è riuscita nemmeno a contenere l’emozione.

Elena Santarelli e le lacrime di commozione

Elena Santarelli durante la trasmissione di Marco Liorni quando le hanno passato la parola non è riuscita a contenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime. Infatti, è stata molto felice di tutti gli auguri che ha avuto ed anche della felicità con cui sta riuscendo ad a vivere questi momenti, grazie alla buona salute dei suoi figli.

Durante la trasmissione “Italia Sì” insieme a Liorni, non hacontenuto l’emozione. La donna, molto dolce, non ha resistito ai video trasmessi con tanti messaggi positivi per lei. Le parole che è riuscita a dire sono state emblematiche in quanto, in questo momento si è sentita molto sopraffatta.

Un aneddoto negativo sul piccolo Giacomo

La bella Elena Santarelli ha spiegato che anche lei è un essere umano e che si è commossa perché in questo momento dovrà vivere la le feste lontano dai suoi cari. L’ex modella trentottenne, si chiede ancora oggi come passerà tutto questo e quando ha parlato della sua famiglia si è ricordata anche un aneddoto molto negativo su suo figlio.

Infatti, molte volte il piccolo Giacomo è stato vittima di bullismo per i problemi che ha avuto con la caduta dei capelli per sconfiggere il tumore dopo la chemioterapia. Adesso, vuole dire che questo momento può essere l’unico modo per stare bene cercando di farsi forza sulla famiglia.