Johnny Deep la foto inedita del figlio Jack mai visto prima (FOTO)

Jack, il figlio di Johnny Depp compie 18 anni e sua sorella mostra in rete alcune sue fotografie inedite

Viene pubblicata finalmente una foto del figlio di Johnny Depp. La notizia fa il giro del web proprio nel giorno in cui Jack compie 18 anni. Il figlio che Johnny ha fatto insieme alla sua ex compagna Vanessa Paradis è diventato maggiorenne.

A fare gli auguri pubblici al ragazzo è la sorella Lily Rose che mostra alcune foto del fratello che non erano mai state viste prima e sono state prese dall’album di famiglia. Le foto sono state condivise sui social network per farle vedere ai numerosi fans, in un momento davvero particolare per tutti coloro che seguono la vita del noto attore. La grande passione di Jack, da quando è nato, sembra essere la musica. Infatti, non ha mai detto di voler diventare attore come suo padre quanto piuttosto, sembra molto appassionato al mondo delle note.

Johnny Depp e il rapporto con i suoi figli

Jack, figlio di Johnny Depp, è membro del gruppo musicale Hollywood vampires a cui appartengono anche Joe Perry e Alice Cooper. Ha l’animo dell’artista ed una grande passionepe la musica. Probabilmente il neo diciottenne considera questa carriera anche se ha molte altre qualità.

Infatti, suo padre, in un’intervista al Philippine Daily Inquirer aveva detto che disegna anche molto bene e inoltre, è ricco di grandi passioni come un vero e proprio artista. Il figlio di uno degli attori più amati di sempre, ha compiuto da poco 18 anni. (continua dopo la foto)

Il rapporto tra Lily Rose e Jack

Le foto che Lily Rose ha voluto pubblicare Jack, quindi hanno subito fatto scalpore. Lily Rose parla molto spesso di loro due, ma non aveva mostrato mai queste foto. Inoltre, nelle foto pubblicate dalla sorella mentre giocano con delle fototessere, i due erano molti piccoli. Il fatto che il ragazzo è molto introverso, ha influito non poco sulla sua notorietà.

Invece, Lily Rose è molto più sotto l’occhio del ciclone. Il ragazzo è discreto e lei invece ha oramai varcato le soglie del mondo dello spettacolo e ora vi si muove all’interno, in maniera molto disinvolta. I due sono rispettivamente del 2002 e 1999. Papà Jhonny Deep infatti, ha sempre detto che per loro questi due bambini rappresentano tutto e sono la sua più grande opera d’arte. Ora, in occasione del compleanno di 18 anni di Jack, vengono ancora una volta omaggiati.