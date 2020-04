Mercedesz Henger e Lucas Peracchi immagine intima da censura (FOTO)

Mercedesz Henger in uno scatto super hot con il suo compagno Lucas Peracchi, pioggia di commenti

Mercedesz Henger continua a far parlare di se e a fare ingelosire tante persone che la seguono sul social network. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, in questo periodo di isolamento si sta concedendo il tempo per vivere a 360 gradi e la sua quotidianità con la persona che ama di più. La donna è oramai compagna e convivente fissa di Lucas Peracchi.

La figlia di Eva in diverse occasioni è andata sotto i riflettori proprio perché ama mostrarsi spesso e volentieri, un po’ come sua madre. Stavolta, i due hanno pubblicato sui social network delle immagini che hanno fatto molto discutere. Quello che è sicuro che in questa coppia la passione non manca e molto spesso viene messa in luce.

Mercedesz Henger e lo scatto hot

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger, in WhatsApp con il suo compagno ha pubblicato un’altra scena della loro intimità. Infatti, c’è una certa complicità passionale tra loro due. Il compagno di Mercedesz è tanto temuto della suocera Eva Henger e ciò ha rappresentato uno dei motivi per cui, le due si sono un po’ allontanate nel corso degli ultimi mesi.

Questa volta, lo scatto ha fatto discutere perché è proprio da bollino rosso. Non è la prima volta che due fanno una fotografia di questo genere. Adesso però sono andati oltre ogni limite con una foto davvero molto sexy. I due sono in procinto di fare l’amore e questo è ben visibile dalla “posa” di lui!

La lite tra Lucas ed Eva

La coppia tra Mercedesz Henger e Lucas Perracchi aveva fatto molto discutere perché Eva Henger aveva raccontato alcune cose della loro vita. La bella Eva infatti, aveva detto che lui aveva dato uno schiaffo a sua figlia. Questa cosa secondo Eva non era accettabile. Inoltre, i due hanno anche discusso in alcune trasmissioni televisive. Tra i due c’è stato un chiarimento, ma è evidente che le cose sono tutt’altro che passate.

Comunque nonostante il fatto che Eva abbia detto di voler far pace più volte, alla fine la discussione è andata avanti. In ballo è entrata anche la mamma di Lucas, Bonnie per difendere il figlio. Adesso, mentre si risolvono questi problemi familiari i due continuano ad essere felici ed a vivere la loro vita e anche la loro intimità nel momento migliore possibile.