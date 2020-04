Romina Power in dolce compagnia. A Cellino arriva un ospite ‘indesiderato’ per Al Bano (FOTO)

Romina Power ha deciso di raggiungere Albano a Cellino San Marco. Dopo la fine di Amici, la cantante italoamericana ha deciso di restare in Italia e di terminare la quarantena nella sua casa di famiglia. Nonostante il dolore, i momenti difficili e i tanti ricordi, l’artista ha comunque preferito tornare nella tenuta, oggi vissuta da una famiglia completamente allargata.

In tanti, guardando le sue immagini postate sui social hanno pensato subito ad un ritorno di fiamma con Al Bano, ma quest’ultimo con molta rabbia ha subito smentito il pettegolezzo. Infatti, Carrisi sembra aver ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso e anche Romina Power ha mostrato di essere in dolce compagnia.

Romina Power è tornata a casa a Cellino San Marco

La Puglia è sempre stata la casa di Romina Power. E proprio nella mega tenuta di Al Bano la cantante ha voluto mettere le sue radici e dare una casa ai suoi figli, visti i tanti anni trascorsi in giro per il mondo. Con l’aiuto di nonna Jolanda, venuta a mancare lo scorso dicembre, l’artista ha fatto si che i suoi ragazzi potessero ricordare un’infanzia felice e serena e circondata da tanto affetto.

Dopo l’esperienza di Amici, dove insieme al suo marito è stata ospite per sei puntate, l’artista ha deciso di terminare la quarantena in Puglia condividendo la casa con un suo carissimo amico di nome Charlie. La foto postata direttamente sul suo account Instagram ha fatto il giro del web e ha fatto impazzire i propri seguaci.

La cantante ammette di essere in dolce compagnia

Romina Power molto probabilmente ha scelto di restare a Cellino per ammirare la natura e restare circondata dai profumi che essa le regala. Lontana dagli affetti più cari, ovvero i suoi figli, la cantante, ha ammesso di non essere da sola ma di trascorrere la quarantena in dolce compagnia

Insieme all’ex moglie di Albano, infatti, c’è il suo amico Charlie Brown, ovvero uno dei cavalli. Per l’artista, l’amore nella sua vita è sempre presente, anche se sotto forma diversa. Da anni ormai, Romina Power lotta per la protezione degli animali e della stessa natura. Nelle ultime settimane, a tal proposito a pubblicato vari post per informare i propri seguaci sul pericolo della rete 5G, scrivendo in modo dettagliato tutti i pro e i contro di questo nuovo esperimento.