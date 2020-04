Oroscopo 13 aprile 2020 di tutti i segni: rinascita per l’Ariete, Vergine sotto stress

L’Oroscopo del 13 aprile di tutti i segni è molto propizio per i nati sotto il segno dell’Ariete. Vergine ha, invece, bisogno di una piccola pausa, mentre i Pesci devono essere un po’ più realisti. Tensioni per Bilancia e Scorpione.

L’Oroscopo dei segni da Ariete a Vergine

Ariete. L’Oroscopo del 13 aprile dell’Ariete rivela che questo segno sta vivendo una fase di rinascita. Dopo gli ultimi tempi un po’ duri, ci sarà una forte ripresa, specie in campo amoroso. Le coppie prenderanno delle decisioni importanti, mentre per i single è giunto il momento di farsi avanti senza indugiare.

Toro. Urano continua ad essere nel vostro segno e questo vi spingerà ad essere sempre bisognosi di conferme. La parola chiave, in questo giorno, è la pazienza. Coccolate i vostri affetti e lasciatevi travolgere dall’affetto. Lasciate andare le preoccupazioni, che tutto si risolverà verso la bella stagione.

Gemelli. Venere vi accompagnerà per molti mesi e questo svilupperà in voi una forte carica erotica. Finalmente avrete la possibilità di sfoderare le vostre armi seduttive per conquistare quella persona che tanto desiderate. Insistete. Buone notizie anche per il lavoro.

Cancro. I nati sotto questo segno continueranno ad essere molto preoccupati per quanto riguarda la sfera economica. Quando ci sono spese impreviste non riuscite a mantenere la calma. Giove continua ad essere opposto e questo vi genererà qualche tensione in più del solito.

Leone. Il Leone sta assistendo gradualmente alla sua rinascita, ma mai come in questo giorno è importante essere pazienti. Le forti emozioni contrastanti che provate vi porteranno ad avere qualche piccolo intoppo in campo lavorativo. I sentimenti, invece, vedranno un forte consolidamento.

Vergine. I nati sotto questo segno non stanno attraversando un buon momento. Se siete in coppia, avrete qualche piccolo ripensamento, che forse è il caso di chiarire. Il periodo è molto stressante e voi più degli altri sarete attanagliati dalle preoccupazioni. Se vi è possibile, prendetevi una piccola pausa.

Previsioni astrologiche del 13 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. La tensione vi porterà ad avere qualche screzio con il partner. L’amore attraverserà una piccola burrasca, ma nulla di irrecuperabile. Liete novelle in campo lavorativo. Questo è il momento di battere il ferro e non la fiacca. Anche se il periodo è quello che è tenete alto il tiro.

Scorpione. Forse è il momento di allentare un po’ la presa. Mettete da parte orgoglio e testardaggine e lasciatevi consigliare da partenti e amici. Non chiudetevi in voi stessi e parlate di più delle vostre difficoltà del momento. Nella giornata del 13 aprile sarete particolarmente stanchi e privi di romanticismo.

Sagittario. Buona la sfera amoroso. Sarete passionali, pieni di voglia di fare e di trascorrere il tempo insieme al vostro partner. I single, invece, farebbero bene ad aprire gli occhi. Un amore che pensavate impossibile potrebbe inaspettatamente sorprendervi.

Capricorno. Questo segno deve continuare ad essere paziente. Non sarete in grande forma e questo vi porterà ad essere scontrosi con il partner o con le persone che vi vogliono bene. Il lavoro sta subendo una battuta d’arresto. Avete troppi dubbi, ma presto le cose miglioreranno.

Acquario. Non siete molto propensi ai cambiamenti. Tuttavia, stavolta potrebbe essere un vantaggio l’essere costretti a cambiare le vostre abitudini. Stanno per arrivare interessanti proposte lavorative che fareste bene a prendere in considerazione. In amore c’è qualche tensione che vi porterà a bisticciare, ma non temete, sarà solo una nuvola passeggera.

Pesci. Nettuno nel vostro segno vi renderà particolarmente emotivi. Cercate di essere un po’ più razionali e cauti. La sfera lavorativa comincerà a regalarvi qualche piccola soddisfazione. In questa giornata vi sentirete molto più spirituali che materiali, ma cercate di tornare in fretta con i piedi per terra.