“Ci provo a farlo tutti i giorni…”: Sabrina Salerno, la canotta scollata mostra le sue grazie, fan in tilt [FOTO]

La quarantena di Sabrina Salerno in quel di Venezia

Da oltre un mese Sabrina Salerno sta facendo la quarantena a Venizia insieme al figlio e il suo compagno. Nonostante il periodo poco felice per l’emergenza del Covid-19, la soubrette ligure continua a regalare dei contenuti osé agli oltre 450 mila seguaci di Instagram.

Delle foto piccanti che danno dimostrazione che la Diva degli Anni Ottanta e Novanta più va in là con gli anni e più è bella. Diventata famosa grazie a celebri brani come ‘Boys’ e ‘Siamo Donne’, al momento non può fare altro che trascorrere più tempo con le persone che ama.

La soubrette ligure si allena su IG

Per la quarantena la bella Sabrina Salerno ha deciso di lasciare a bocca aperta ed allietare le lunghe giornate di tutti coloro che la seguono sul social network. In che modo? Realizzando delle dirette su Instagram oppure condividendo non solo alcune sue foto del passato, ma anche postando delle immagini attuali.

Ad esempio scatti e selfie realizzate tra le mura domestiche, come testimonia la sua ultima foto che la mostra impegnata ad allenarsi. I numerosi follower hanno avuto modo di vedere in primo piano il suo corpo tonico e scolpito frutto di un’adeguata alimentazione, frutta e verdura di stagione, ma anche tanto sport. (Continua dopo il post)

Sabrina Salerno e l’outfit bollente

Per chi non lo ricordasse, la bella Sabrina Salerno è reduce dalla partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Alla kermesse canora condotta da Amadeus, la 52enne ha fatto da valletta in una serata mentre nella seconda ha cantato un suo celebre brano.

Come accennato prima, sul suo account IG ha condiviso una foto in cui appare in primo piano con addosso un top grigio molto aderente e super scollato che mette in bella mostra il suo generoso seno. A corredo dell’immagine la soubrette genovese ha scritto il seguente messaggio: “Ci provo tutti i giorni ad allenarmi almeno 30 minuti… In palestra era tutta un’altra storia…”. Il post in questione ha fatto il pienone di mi piace e di complimenti.