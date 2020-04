“La fame e la ricrescita…”: Romina Carrisi entra in crisi, lo sfogo della figlia di Al Bano e la Power

Romina Carrisi rimasta bloccata ad Ibiza

Oltre un mese fa Romina Carrisi si è recata ad Ibiza per trascorrere una vacanza insieme a degli amici. Sono passati quasi 40 giorni e la quartogenita di Al Bano e Romina Power si trova ancora sull’isola iberica. Purtroppo la 33enne è rimasta bloccata a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, prima scoppiato nel nostro Pese e successivamente anche in Spagna.

I collegamenti interrotti tra i due Stati hanno fatto si che la ragazza deve stare lontana dalle persone che ama. Qualche giorno fa era stato lo stesso Maestro salentino a menzionare la figlia spiegando ai lettori di un noto magazine come fosse preoccupato per lei ma anche per Cristel.

La figlia di Al Bano e Romina Power ha una crisi emotiva

Nonostante si trova in un’isola meravigliosa, anche lì Romina Carrisi deve rispettare la quarantena rimanendo nel residence che aveva prenotato oltre un mese fa. La lontananza dalla Puglia e la mancanza degli affetti familiari hanno fatto entrare in crisi la ragazza.

Infatti nelle ultime ore la quartogenita di Al Bano e la Power ha avuto uno sfogo sul suo account Instagram. Non è l’unica che prova della nostalgia e della malinconia, purtroppo quasi tutto il mondo sta vivendo questi sentimenti causati dal lungo periodo di ‘reclusione’ a causa della pandemia di Coronavirus.

Lo sfogo della Carrisi Junior su IG

Da sempre Romina Carrisi viene considerata come una ragazza misteriosa. Infatti si sa pochissimo della sua vita privata perché sta attenda alla sua privacy. Nelle ultime ore, però, la figlia di Al Bano e Romina Power ha avuto una crisi emotiva, quindi ha rotto il silenzio sui social rivelando quello che la sta tormentando.

Attraverso il suo profilo Instagram che utilizza anche come lavoro (influencer), la giovane ha scritto: “Doveva essere un weekend lungo e si è trasformato in una dolce quarantena. L’ umore fluttua, la fame è sempre con coltello e forchetta in mano. La ricrescita incombe, la pedicure un ricordo lontano”. Un aspetto che non riguarda solo lei ma gran parte delle donne.