Benedetta Parodi presa in giro dalle figlie: il rimprovero in diretta social

Benedetta Parodi e le sue dirette culinarie su IG

Nonostante sia lontana dal piccolo schermo, Benedetta Parodi è sempre molto seguita sui suoi canali social. Su quest’ultimi la giornalista posta delle video ricette o da dei consigli culinari ai follower. Un modo per far trascorrere le sue giornate e di tutti coloro che la seguono durante questa lunga quarantena per il Covid-19.

Anche lei sta rimanendo a casa insieme alla sua famiglia, ovvero il marito Fabio Caressa che di recente ha fatto una diretta IG con Paolo Bonolis, e i loro tre figli ormai adolescenti. E proprio quest’ultimi hanno sbeffeggiato la madre davanti a tutti.

Fabio Caressa e la sua carbonara personalizzata

Come accennato prima, spesso Benedetta Parodi realizza delle dirette su Instagram per mostrare le sue ricette a tutti coloro che la seguono. Qualche giorno fa, ad esempio, anche il marito Fabio Caressa ha deciso di mettersi davanti ai fornelli per preparare un piatto. La pietanza era qualcosa di romano doc, ovvero una bella pasta alla carbonara. Il giornalista ha utilizzato sia il bacon che la pancetta affumicata.

Una scelta che ha scatenato l’ironia da parte della sua dolce metà. Infatti la donna ha esclamato: ”Verremo criticati da tutti“. Una critica che è arrivata dopo, ossia quando benedetta ha mostrato ai suoi follower il dono di un’azienda agricola che produce tante varietà di sughi e salse. A quel punto la conduttrice di Bake Off Italia era molto contenta del regalo e orgogliosa facendo vedere con orgoglio il contenuto del pacco su IG. In tutto questo, però, la donna non si è accorta che delle due figlie ridevano alle sue spalle.

Benedetta Parodi presa in giro dalle figlie

Benedetta Parodi subito dopo si è accorta della presa in giro, quindi è intervenuta minacciandoli di far cucinare a loro e che lei non avrebbe fatto più nulla per loro. Nonostante l’avvertimento, le due ragazze hanno continuato lo stesso a burlarsi del genitore, continuando a ridere alle sue spalle.

In modo ironico la giornalista ha chiesto loro di finirla perché era in diretta con i suoi follower altrimenti li avrebbe mostrato a loro in pigiama. Infine la moglie di Fabio Caressa ha detto che a volte le sue due figlie sono proprio odiose.