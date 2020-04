Uomini e Donne torna in onda ma senza Tina Cipollari: ecco il motivo

Maria De Filippi torna in onda con Uomini e Donne dal 20 aprile. Finalmente i fan appassionati del programma potranno rivedere in onda i propri beniamini. L’emergenza covid 19, ha portato la sospensione di numerosi format e piano piano tutto sta tornando alla normalità.

La data della messa in onda sembra ormai certa e a darne la notizia è il braccio destro di Queen Mary. Uomini e Donne però come era prevedibile subirà qualche piccolo cambiamento e tra questi la non presenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Vediamo perchè.

Uomini e Donne torna con un nuovo metodo si corteggiamento

Il nuovo Uomini e donne prevede un modo tutto diverso di corteggiamento. Maria De Fiippi tornerà in onda rispettando al massimo le regole imposte dal Governo a seguito dell’emergenza Coronavirus. Per tale ragione ci saranno tronisti e corteggiatori ma nessuno potrà avere contatti tra di loro.

Nel dettaglio si corteggerà mantenendo la distanza e senza avere nessun approccio fisico. I partecipanti molto probabilmente utilizzarono lo sguardo e la parola. In questi giorni tutti abbiamo capito che per volerci bene non abbiamo bisogno di carezze o abbracci , basta comunicare attraverso un telefono o una videochiamata.

Stando a quanto spiegato da Raffaella Mennoia, le prima puntate di Uomini e donne ad andare in onda saranno quelle dedicate al trono classico. Infatti, ci sono già vecchie registrazioni che vedono protagonisti proprio i giovani. In un secondo momento partirà la nuova versione del dating show che prevede solo la presenza di Giovanna e Gemma. Questa nuova versione del programma potrebbe accompagnare i telespettatori fino a quando non ci saranno nuove disposizioni.

Tina Cipollari e Gianni Sperti non tornano in studio

Nell’attesa che tutto torni alla normalità, negli studi di uomini e donne saranno presenti solo Gemma Galgani e Giovanna Abate. Infatti, Maria De Filippi ha deciso che nemmeno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti saranno negli studi.

Per tutelare la loro salute ma anche quella degli altri, la presentatrice ha preferito almeno per ora lasciare tutti a casa. Ovviamente, questo vale anche per i corteggiatori delle due dame.