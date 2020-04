Mara Venier in lacrime a Domenica In, “È doloroso….”

Anche se oggi è Pasqua, il consueto appuntamento domenicale con Domenica In non è mancato. Mara Venier, in onda dopo la sospensione iniziale in uno studio senza pubblico e con un’atmosfera surreale, ha aperto la trasmissione con un augurio speciale.

L’intento è quello, naturalmente, di augurare a tutti gli italiani chiusi a casa una buonissima Pasqua. Una sorpresa del tutto inaspettata, però, la coglie di sorpresa. Inevitabile, a questo punto, che la conduttrice finisca in lacrime scusandosi col pubblico. Cos’è successo?

Mara Venier, un augurio speciale

Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In in maniera particolare. L’invito a tutti è quello di rimanere sintonizzati per passare insieme la Pasqua in una maniera, si spera, il più serena possibile. A questo scopo la conduttrice lancia, proprio ad inizio puntata, un filmato in cui diversi bambini cantano in coro per fare a tutti gli italiani gli auguri di Buona Pasqua.

Un messaggio commovente già di per sè che per Mara Venier, di lì a poco, sarebbe stato ancor più emozionante. A chiudere il filmato, infatti, è comparsa l’immagine video del nipotino Claudietto. La conduttrice, come tutti i nonni d’Italia e, ormai, del mondo, non vede il nipote da diverse settimane e ne sente moltissimo la mancanza.

Ecco perché, visto il bambino che, con estrema tenerezza, ha partecipato agli auguri di Buona Pasqua, la donna è scoppiata in lacrime. Poi si è giustificata “È doloroso, scusatemi! Credo che tutti i nonni che non stanno vedendo i nipoti mi possono capire!”. Ed è proprio così, sono in tanti, oggi, a sentire le mancanze dei familiari e questo vale a maggior ragione per i nonni nei confronti dei nipoti.

Un forte abbraccio ai medici

Mara Venier, superato in qualche modo il momento di estrema commozione, ha tenuto ad augurare una buonissima Pasqua dalla sua viva voce dicendo come la Pasqua, occasione di resurrezione, possa darci la possibilità di risorgere non solo per l’Italia ma per tutto il mondo che sta passando un momento difficilissimo.

Un abbraccio speciale viene poi rivolto a tutti i medici, gli angeli che ogni giorno, tra le corsie, si prendono cura dei malati e sono in prima linea nella lotta contro il virus. Subito dopo le emozioni dell’esordio, la puntata di Domenica In ha preso il via con una promessa della Venier ai suoi telespettatori “Spero di farvi passare tre ore di gioia”.