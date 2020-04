Bianca Guaccero indossa la parrucca: l’inaspettata confessione e poi l’appello (FOTO)

In questo periodo di quarantena, i VIP stanno intrattenendo come meglio possono i loro fan. Per tale motivo, è nata la rubrica Pronto Detto Fatto, in cui vengono mostrati tutorial molto interessanti e non solo. Durante uno degli ultimi appuntamenti, però, Bianca Guaccero ha sfoggiato una frangia tutta nuova e, dopo numerose domande, ha svelato di indossare una parrucca.

La conduttrice era in collegamento con Jonathan Kashanian quando i numerosi fan in ascolto si sono resi conto dell’inaspettato dettaglio. a quel punto, la presentatrice è stata costretta a fare la sua confessione. Scopriamo cosa si cela dietro questa decisione.

Bianca e la confessione sulla parrucca

Bianca Guaccero ha rivelato di indossare la parrucca in questo periodo. La donna ha raccontato di essere “costretta” a farlo, in quanto non ha voglia di cambiare taglio di capelli in modo definitivo, oppure di fare trattamenti troppo aggressivi ai suoi capelli. La protagonista, inoltre, ha rivelato che non è affatto la prima volta che lo fa. Anche in passato si è trovata nella stessa situazione.

A far scattare il campanello d’allarme in questa circostanza era stata l’insolita frangia che la conduttrice ha sfoggiato. In molti hanno domandato se si fosse tagliata i capelli da sola a casa. Altri, invece, hanno insinuato che la donna abbia comunque un parrucchiere che, di tanto in tanto, viene a darle una sistematina. Questo, però, ha fatto sorgere delle grosse polemiche dato che in molti l’hanno accusata di non rispettare la quarantena. (Continua dopo il post)

La Guaccero fa un appello

Ebbene, proprio per evitare ulteriori rumors su di una questione così importante, Bianca Guaccero ha confessato di avere semplicemente una parrucca. In seguito, però, ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fan contenente un appello molto importante. In questo giorno di Pasqua, la conduttrice ha esortato tutte le persone a non mollare e, soprattutto, a non allentare la presa continuando a rispettare in modo ferreo tutte le regole.

Solo attraverso la collaborazione reciproca è possibile uscire da questo incubo che, ormai, ci attanaglia da più di un mese. I numerosi fan sono accorsi al di sotto del post in questione ed hanno ricambiato gli auguri pasquali e si sono complimentati con la showgirl per l’appello.