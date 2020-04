Belen e Stefano, festa di compleanno per Santiago in quarantena stupisce (FOTO)

Santiago De Martino, un dinosauro e videochiamata con i compagnetti

Santiago De Martino ha compiuto 7 anni ed ha festeggiato in modo impeccabile. I suoi genitori Stefano de Martino e Belen Rodriguez hanno organizzato una festa fantastica, unica, rara nonostante non abbiano potuto avere nessuno dei suoi amichetti in casa.

Hanno creato una bellissima giungla con tanto di dinosauro e così in quest’atmosfera il bambino ha spento le sue candeline davanti ad uno smartphone. Sicuramente sarebbe stato un compleanno lussuoso se la situazione in Italia fosse stata diversa, ma anche così sono stati entrambi bravissimi, i genitori perfetti.

A fargli compagnia anche se mediante una semplicissima videochiamata ci sono stati i suoi compagnetti di scuola che hanno cantato per lui la canzoncina happy birthday. Anche se il piccolo era solo bisognava pensare a qualcosa da fargli fare per intrattenerlo senza annoiarsi. Ed ecco che i genitori hanno organizzato dei giochini. Uno tra tanti la pittura. Attenzione però perché non si tratta della solita pittura.

Il piccolo Santiago dipinge il suo viso e quello della mamma Belen che glielo permette tranquillamente, lo lascia fare e lo riprende pure per avere un ricordo di questo giorno speciale, diverso. Sicuramente per il piccolo Santiago e per chi ha compiuto il compleanno in quest’occasione, si tratta di un evento indimenticabile. (Continua dopo la foto)

Santiago De Martino, i nonni e la mamma dedicano dolci parole

Santiago De Martino ha festeggiato insieme ai nonni, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, che stanno trascorrendo la quarantena insieme alla figlia maggiore, in un appartamento vicino nello stesso palazzo. Belen e Stefano gli hanno dedicato delle dolci parole sui social.

La mamma gli ha augurato di continuare a crescere così come ha fatto fino ad ora, al meglio, mentre il papà ha affermato di essere fiero di lui. Un piccolo ometto che sa dare loro tante soddisfazioni.

Le raccomandazioni di Belen e Stefano ai followers

Il ballerino e la showgirl hanno approfittato del momento, dell’evento condiviso con i followers per raccomandare a tutti di rimanere in casa e non uscire per nessun motivo. Loro sono stati d’esempio. Hanno festeggiato il compleanno del piccolo a casa, per quello che hanno potuto fare. Bisogna uscire il meno possibile, per salvaguardare se stessi, la propria famiglia e chi ci circonda.

Più si sta in casa più si accorciano i tempi per ritornare alla vita normale. Mascherina ed uscite solo ed esclusivamente per andare in farmacia o fare la spesa. Rispettare tutti le leggi emanate per combattere contro il coronavirus significa vincere una guerra contro un nemico invisibile.