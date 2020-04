Giulia Cavaglià ex tronista di UeD, cosa sta succedendo nella sua vita?

Giulia Cavaglià: “all’altare”, novità per l’ex tronista

Giulia Cavaglià ex tronista di Uomini e Donne sembra aver trovato la felicità e l’amore della sua vita. Tutto procede a gonfie vele, nel migliore dei modi. Lei e il suo Francesco Sole hanno trovato il giusto equilibrio che permette loro di stare insieme senza discutere di nulla. Nessun motivo li mette l’uno contro l’altro, nessun motivo li costringe a discutere. Anzi.

In questi giorni Francesco Sole ha condiviso una foto in cui si vede la foto di Giulia e attaccato un post It con scritto che non appena tutto questo finirà la porterà al mare. Il suo bellissimo mare. Poi il ragazzo sotto la foto ha scritto “o all’altare?”. Potrebbe essere una proposta? O un anticipo di qualcosa che Giulia già sa e che noi scopriremo a tempo debito? Forse l’obiettivo di Francesco è farle una vera e propria proposta di matrimonio romantica al mare. Il mare che la sua donna ama.

Giulia Cavaglià dopo il caos arrivato post trono, i due convincono i fan

Giulia Cavaglià convince i suoi fan dopo la fine del trono di Uomini e Donne. Il suo percorso su canale 5 è andato davvero male. Al termine scelte Manuel Galiano, uscirono insieme per poi lasciarsi dopo pochissimo tempo. La storia è infatti naufragata nel nulla. I fan pensavano di rivederli presto insieme ma non è così che è andata.

Entro pochissimo tempo Giulia si è fatta vedere in compagnia di Francesco Sole. Ha raccontato che lui ha iniziato a corteggiarla, che inizialmente non era nemmeno convinta ma poi si è lasciata andare. Piano piano i due si sono innamorati davvero, Francesco ha sempre dichiarato di amarla, lei lo ha fatto un po’ in ritardo. I tempi non corrispondevano però.

Perché sembrava essere tutto molto strano. Nemmeno il tempo di chiudere la storia con Manuel, che la vita le ha regalato un uomo che adesso la fa stare benissimo. Il dubbio dei più è che sono stati insieme o comunque hanno cominciato a frequentarsi già prima durante il trono di Uomini e Donne o addirittura durante la relazione con Manuel. La rottura potrebbe essere stata causata da questo? Chissà.

Giulia prossima alle nozze?

Ad ogni modo Giulia sembra essere vicina alle nozze, potrebbero sposarsi tra poco, d’altronde nulla di strano dato che i due hanno sempre scherzato e giocato su questo argomento.

Ultimamente hanno pubblicato parecchie storie anche se a distanza, riescono ad essere comunque complici. La quarantena non li ha messo a disagio, non lo ha messi in difficoltà. Che dire, forse si sono davvero trovati, forse sono l’amore della vita.