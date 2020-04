Beautiful, spoiler Usa: Flo e Katie saranno legate per sempre

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 tra qualche mese, Katie inizierà a non stare bene, facendo preoccupare Bill e tutta la sua famiglia. Dopo alcune analisi mediche, si scoprirà che la donna ha bisogno di un urgente trapianto di rene. La vita di Flo si intreccerà a quella di Katie, specie ora che ha scoperto di essere una Logan, in quanto figlia di Storm Logan (William deVry).

Beautiful, trame americane: Katie in ospedale

Nelle future puntate della soap, Katie e Bill Spencer affronteranno un nuovo dramma, dopo che la Logan scoprirà di essere gravemente malata. Nello stesso tempo, Flo Fulton uscirà di prigione grazie al patto stretto con Ridge, impegnato nel salvare dal carcere suo figlio Thomas. Mentre Katie è in ospedale, avrà modo di ripensare a Storm che, molto tempo fa, morì per donarle il suo cuore per salvarla. Stando alle anticipazioni di Beautiful, la storia si ripeterà ma senza che nessuno perda la vita.

Gli spoiler di Beautiful raccontano che Katie sarà furiosa con Flo, colpevole di aver rubato Beth ad Hope e di averla venduta a Steffy accettando la complicità di Reese. Tuttavia, Katie dovrà pensare alla sua salute, sempre più compromessa per via dei reni, collassati per il malfunzionamento del suo cuore. Flo si sentirà in colpa anche per le condizioni di salute della donna e ricorderà quanto suo padre Storm sia stato generoso con lei. A quel punto, la Fulton penserà al modo giusto per riscattarsi.

Flo vuole rimettersi con Wyatt

Continuando con le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, vedremo che Katie sarà costretta a ricoverarsi in ospedale finendo in coma. Ormai la sua vita è appesa ad un filo. Tuttavia, i medici proveranno ad effettuare delle analisi a Flo che, essendo una Logan, risulterà compatibile per il trapianto di rene.

L’operazione andrà a buon fine e Katie si salverà grazie al gesto coraggioso di Flo che, dal canto suo, spererà di ottenere il perdono dalla famiglia Logan. Brooke però non sarà molto propensa a passare sopra il crimine commesso da Flo e Reese, un crimine che ha distrutto la vita ad Hope e Liam.

Infine, gli spoiler di Beautiful raccontano che Flo si avvicinerà di nuovo a Wyatt, convinta che il suo ex fidanzato possa guardarla con altri occhi, ora che ha donato un rene alla povera Katie. In effetti il giovane Spencer apprezzerà il suo gesto e, convinto che Flo abbia imparato dai suoi errori, le darà una seconda possibilità.