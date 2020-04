Beautiful, anticipazioni Usa: Brooke contro il bugiardo Ridge

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful svelano che tra Ridge e Brooke la crisi si farà sempre più evidente, in quanto la Logan vorrà spedire in prigione Thomas per aver ucciso Emma e non solo. Brooke inoltre scoprirà che suo marito ha stretto un accordo con Flo per salvare suo figlio.

Beautiful, spoiler americani: Brooke vuole allontanare Douglas da Thomas

L’unico obiettivo di Brooke sarà quello di eliminare Thomas dalla vita di Hope e da tutti coloro che le stanno incontro, ora che il segreto su Beth è stato svelato. Tuttavia, le cose si riveleranno più difficili del previsto per via della posizione di Ridge, deciso invece a difendere suo figlio.

Nelle puntate di Beautiful che vedremo su Canale 5 tra diversi mesi, Brooke farà presente ad Hope che se non riuscirà a far incarcerare Thomas, penserà ad un piano per rovinargli la vita. Al contrario, Ridge sarà convinto che suo figlio sia stato già abbastanza punito, visto che Hope e Liam sono tornati insieme.

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Brooke non si fermerà qui, in quanto vorrà togliere Douglas dalle mani di Thomas. Ridge andrà ovviamente su tutte le furie quando lo scoprirà. Inoltre, la Logan caccerà Shauna dalla dependance, dicendole di non presentarsi mai più davanti ai suoi occhi. Flo invece, uscita di prigione grazie al patto stretto con Ridge, si dirà pronta a riconquistare Wyatt, deluso dal fatto di essere stato tenuto all’oscuro sul segreto di Beth per tutti questi mesi.

La decisione di Wyatt

Come raccontano gli spoiler delle puntate americane di Beautiful, Flo proverà a chiedere perdono a Wyatt ma non ci sarà nulla da fare. Il giovane Spencer infatti, le dirà di non poterla riprendere con sé, visto che è stata capace di rapire una bambina innocente e farla passare per sua figlia, vendendola insieme a Reese all’inconsapevole Steffy. Tuttavia, Flo farà leva sui sentimenti d’amore che Wyatt prova ancora nei suoi confronti.

Nelle prossime puntate della soap Beautiful, Flo macchinerà un piano ben preciso per tornare insieme a Wyatt, ma Sally ne verrà a conoscenza. Le due giovani donne si contenderanno lo Spencer Jr e nessuna delle due sarà disposta a cedere. Chi la spunterà? Intanto, Shauna approfitterà della crisi coniugale di Brooke e Ridge per avvicinarsi a quest’ultimo, dopo il bacio che si sono scambiati nella sua stanza.

Hope e Liam infine, si godranno la compagnia di Beth, finalmente a casa. I due non sanno ancora che Thomas, appena si sarà ripreso, tramerà ancora alle loro spalle, in quanto non vuole certo rinunciare alla Logan e alla possibilità di avere una famiglia con lei e Douglas.