Una Vita, spoiler Spagna: Santiago sul punto di uccidere Genoveva

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita raccontano che Santiago si stancherà dei ricatti di Genoveva e sarà sul punto di ucciderla, così da liberarsi per sempre di lei. Nel frattempo, Maite prenderà la sofferta decisione di lasciare Acacias, certa di non avere speranze per la sua storia d’amore con Camino.

Una Vita, spoiler: Genoveva vuole uccidere Ursula

Nei prossimi episodi della soap, Camino e Cesáreo avranno un violento scontro. La giovane lo rimprovererà di essere stato troppo duro con sua madre. Maite invece, stanca di soffrire per un amore impossibile, dirà a Camino di volersi allontanare per sempre da Acacias.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Genoveva convocherà Santiago per una missione di estrema importanza. La Salmeron gli consegnerà un’arma da fuoco, con la quale dovrà uccidere la Dicenta il giorno successivo. Peccato che Ursula li ascolti di nascosto e smascheri il loro piano in tempo. La ex istitutrice così, deciderà di rivelare a Felipe il grande segreto di Genoveva.

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Genoveva penserà a come crearsi ad hoc un alibi per non rischiare di essere implicata nella morte di Ursula. Nello stesso tempo, dovrà allontanare da casa Felipe con una scusa. La Dicenta sa a quale destino andrà incontro e temendo il peggio, chiederà al sacerdote di confessarla. In quell’occasione, la Dicenta dirà al sacerdote di essere certa che Genoveva la assassinerà.

Santiago pronto ad assassinare la Salmeron

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Camino stupirà la sua innamorata. La giovane infatti, si presenterà a casa di Maite con una valigia, chiedendole di poter di partire con lei. A quel punto, la ragazza cambierà idea e deciderà di rimanere ad Acacias. Ci sarà poi un colpo di scena, in quanto Santiago sorprenderà Genoveva alle spalle, intenzionato ad assassinarla e tradendola nel modo più bieco. La Salmeron lo pregherà di risparmiarla, in quanto è incinta.

Per fortuna, Bellita si riprenderà dall’avvelenamento e sarà pronta a rivelare chi l’ha ridotta in quelle condizioni. Jose tremerà, in quanto sa che sua moglie potrebbe finire in prigione. Le anticipazioni di Una Vita svelano che il segreto di Genoveva verrà alla luce. Il bimbo che porta in grembo non è di Felipe.

Prima di andare a Cuba, Santiago andrà da lei per dirle di essere disposto a riconoscere suo figlio, a patto che gli dia una grossa somma di denaro. Infine, vista l’insistenza di Rosina e Felicia, la giovane Pasamar accetterà di incontrare il suo nuovo pretendente, Ildefonso. I due passeranno un bel pomeriggio e decideranno di rivedersi, a dispetto di ogni previsione.