“Alla fine mi sposerò con…”: Elisa Isoardi, l’annuncio in diretta della conduttrice de La prova del cuoco [VIDEO]

Elisa Isoardi annuncio il suo matrimonio (per scherzo)

Nonostante La prova del cuoco non va in onda da circa un mese in televisione, Elisa Isoardi continua a far compagnia a tutti i suoi follower realizzando delle dirette su Instragram o postando dei contenuti. Da quando i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di sospendere il cooking show per l’emergenza Covid-19, lei realizza delle video ricette con cuochi o altri suoi amici.

Ad esempio, qualche ora fa in modo ironico la professionista piemontese ha fatto un annuncio inaspettato: “Alla fine mi sposerò da sola!”. Sempre nello stesso commento l’ex fiamma di Matteo Salvini ha aggiunto anche: “Risotto con gamberi e la sogliola ritrovata. Buona Pasqua ragazzi!”.

Elisa Isoardi riceve il like da parte di Antonella Clerici

Nella giornata di sabato, invece, come molti altri suoi colleghi anche Elisa Isoardi è intervenuta a Italia Sì di Marco Liorni. In quell’occasione la conduttrice de La prova del cuoco ha fatto gli auguri di Buona Pasqua sperando che questo difficile momento passi al più presto. Mentre il giorno seguente ha condiviso su Instagram la video ricetta delle uove ripiene con le fettine di saleme.

Al fianco del contenuto la donna ha scritto, riferendosi alla madre che le manca molto: “Un po’ di Roma e un po’ di Cuneo. Lontani, ma vicini: le tue uova ripiene, mamma”. Una clip che ha ricevuto centinaia di commenti e migliaia di likes, tra cui quello della sa collega Antonella Clerici. (Continua dopo il video)

Quando tornerà La prova del cuoco?

Come anticipato prima, da circa un mese La prova del cuoco non va in onda a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Qualche giorno fa il Premier Giuseppe Conte ha allungato la quarantena sino al 3 maggio prossimo e ci sono i presupposti che il distanziamento sociale si allunghi ancora di più.

Quindi con molta difficoltà il cooking show di Rai Uno possa tornare entro l’estate. Con molta probabilità i verti di Viale Mazzini e gli autori del programma culinario opteranno ormai per settembre.