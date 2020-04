Caterina Balivo, la figlioletta Cora commuove il web: le parole che non ti aspetti [FOTO]

Caterina Balivo da casa conduce My Next Book

Da un mese Caterina Balivo ha dovuto rinunciare alla conduzione di Vieni da me a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Tuttavia, insieme al marito Ghido Maria Brera hanno realizzato un nuovo format su Instagram che prende il nome di My Next Book.

In pratica la conduttrice napoletana ospite via social lo scrittore di un libro e insieme parlano del contenuto ai follower. E a proposito di IG, nelle ultime ore la professionista Rai ha postato una foto che ha fatto commuovere il popolo del web. Per quale ragione? La donna ha scritto le parole che sono uscite dalla bocca della figlioletta Cora.

La piccola Cora commuove il popolo del web

Di recente Caterina Balivo, grazie alla secondogenita Cora, nata dal matrimonio con Guido Maria Brera, ha commosso il web con uno scatto su Instagram. Nella foto in questione ha scritto la seguente didascalia: “Questa mattina Cora mi ha chiesto: “Mamma perché non andiamo al parco dalle mie amiche e da nonna ?”. A quel punto la padrona di casa di Vieni da me le ha dovuto spiegare che al momento non si può ancora uscire, che bisogna fare altri sacrifici rimanendo ognuno nella propria abitazione.

“Per fortuna che c’è il monopattino regalato da zia Franci, ora un po’ storto perché Guido Alberto che ci scatta la foto, ci sale sopra con i suoi bei 33 kg Buon sabato santo a tutti”, ha scritto la presentatrice partenopea. Parole che hanno fatto rifettere molto a tutti coloro che la seguono. (Continua dopo il post)

La pandemia da Covid-19 sta cambiando gran parte degli italiani

Questa quarantena prolungata per il Covid-19 sta facendo del male non solo a coloro che infetta, ma anche al resto del popolo che deve necessariamente rimanere in casa. In particolare i bambini, soprattutto quelli piccoli, che non capiscono per quale ragione non si può uscire fuori a fare due passi o magari giocare al parco coi genitori o nonni.

La cosa certa che la pandemia che ci ha colpito in questo periodo sta cambiando molto il nostro modo di vivere e in futuro sicuramente non ci comporteremo più come fino a qualche mese fa.