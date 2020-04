Romina Power nostalgica, il grande dolore dopo il lutto familiare: “Mi manchi più che mai!”

Romina Power e la quarantena nella Tenuta di Cellino San Marco

Dopo la sua esperienza al Serale di Amici 19 insieme ad Al Bano, Romina Power impossibilitata a raggiungere la California ha deciso di fare la sua quarantena a Cellino San Marco. La cantante statunitense è nella Tenuta dell’ex marito ma in una casetta dislocata lontana da quest’ultimo e Loredana Lecciso.

Negli ultimi giorni la donna è apparsa molto nostalgica del passato ma nello stesso tempo ha lanciato una serie di appelli. Ad esempio, su Instagram la donna ha postato una serie di foto di cani chiedendo ai suoi follower di non abbandonarli perché loro non trasmettono il Covid-19. Ma l’artista ha voluto ricordare anche la compianta Donna Jolanda Ottino, ex suocera, che è venuta a mancare qualche mese fa.

Il ricordo su IG per l’ex suocera Jolanda

Come accennato prima, Romina Power è apparsa particolarmente nostalgica in questo periodo di quarantena per il Coronavirus. Attraverso il suo seguitissimo account IG, la cantante americana ha ricordato la compianta madre di Al Bano Carrisi. Postando una foto che le ritrae insieme ha scritto: “Yolanda, mi manchi piu’ che mai! Qui non e’ uguale senza te”.

Ricordiamo che quando l’anziana donna è venuta a mancare l’ex nuora non è potuta recarsi al suo funerale per problemi logistici e di salute. Ora che si trova nel posto in cui hanno vissuto insieme per anni le è venuto il magone alla gola. Parole dolci e commovente, quelle dedicate alla capofamiglia dei Carrisi a cui era molto legata. (Continua dopo il post)

Romina Power ricorda il padre

Il momento di nostalgia per Romina Power non si è soffermato solo sull’ex suocera Jolanda Ottino. L’ex moglie di Al Bano ha molto tempo a disposizione in questa lunga quarantena per il virus Covid-19.

Cercando nella casetta vicino al lago, l’artista statunitense ha trovato una foto che l’ha commossa: “Qui a casa ho ritrovato un vecchio amico. Un ritratto di mio padre olio su tela dipinto da mia madre”. I follower della donna le hanno manifestato la loro vicinanza ed affetto, sintomo che la Power è una donna molto sensibile e che ama moltissimo la famiglia. Ecco l’immagine in questione: