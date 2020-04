Clizia e Paolo, prima diretta insieme su Instagram: lei lo mette in imbarazzo e i fan delirano (VIDEO)

Finalmente, dopo svariati giorni, Clizia e Paolo hanno deciso di fare una diretta su Instagram insieme a tutti i fan. La coppia, dopo la fine del GF VIP, aveva annunciato il desiderio di vivere questa storia d’amore lontano dai riflettori.

I fan erano rimasti un po’ delusi da tale decisione, dato che ci tenevano molto a capire come si sarebbe evoluta la loro storia d’amore. Pertanto, i due piccioncini hanno deciso di trasgredire la regola che si erano imposti ed hanno accontentato il loro pubblico.

Clizia imbarazza Paolo durante la diretta

Ieri sera, in diretta Instagram, Clizia e Paolo hanno fatto un brindisi insieme per farsi gli auguri di Pasqua. Se l’Incorvaia, dal canto suo, è apparsa parecchio tranquilla e a proprio agio, lo stesso non può dirsi di Ciavarro. Il ragazzo, infatti, è sembrato molto più imbarazzato e la cosa è peggiorata nel momento in cui la donna ha pronunciato delle frasi davvero molto private.

Quello che più di tutto ha mandato in delirio i fan è stata la dichiarazione d’amore che l’ex di Francesco Sarcina ha voluto fare al suo nuovo compagno. Nel caso specifico, Clizia ha detto di sentire moltissimo la mancanza del suo interlocutore. A quel punto, Ciavarro è quasi arrossito ed ha confessato di sentirsi parecchio in imbarazzo. Per tale motivo, ha chiesto alla dama di smetterla. (Continua dopo il video)

La risposta di Paolo e la reazione dei fan di Instagram

Lei, ovviamente, ha sorriso ed ha rincarato la dose, mentre i fan tra i commenti sono letteralmente impazziti. Dopo poco, però, anche Paolo ha ricambiato il favore a Clizia e durante la diretta Instagram ha palesato il suo desiderio di vederla. Subito dopo, però, ha detto che non avrebbe aggiunto altro perché già era troppa tutta questa esternazione di affetto.

Insomma, a quanto pare, nonostante questa quarantena forzata stia tenendo lontani fisicamente i due protagonisti, pare che la loro storia stia proseguendo alla grande. I due hanno confessato di sentirsi spesso e di lasciarsi andare a lunghe chiacchierate nell’attesa che possa finalmente vedersi. Per ora, lei è a casa dei suoi genitori mentre Paolo è da sua mamma Eleonora Giorgi.