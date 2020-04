Jerry Calà parla di Mara Venier. Nicola Carraro è geloso?

Jerry Calà parla di Mara Venier in un’intervista. L’apprezzato attore e regista di film comici, da molti anni è inattivo in ambito cinematografico. Ma spesso è ospite proprio di Domenica in condotto dalla sua ex moglie Mara Venier. Ed è proprio di lei, che Calà parla in un’intervista.

Jerry Calà e le bellissime parole su Mara Venier

In un’intervista a Diva e Donna, Jerry Calà parla di Mara Venier spendendo delle bellissime parole verso la sua ex moglie. “Con Mara c’è un amicizia profonda, siamo come fratello e sorella. Mara è una donna che ho sempre stimato e non dimentico gli anni passati insieme, nel rapporto di convivenza e di condivisione è stata fondamentale. Rinunciò alla sua carriera!” ha detto l’attore comico.

Parole che potrebbero far ingelosire il marito Nicola Carraro. Ma Jerry Calà spende delle belle parole anche per lui: “Come fai a non vederti più, a far finta che una persona che ti ha dato tanto non esista? A volte è colpa dei nuovi compagni che non accettano che si possa rimanere amici, ma non è il caso del marito di Mara, un uomo davvero in gamba e molto innamorato di lei”.

La Venier si conferma regina del pomeriggio

Mentre Jerry Calà parla di lei, la Venier sarà sicuramente festeggiando gli ottimi ascolti di Domenica in. Il programma, nel pomeriggio di domenica 12 aprile, ha conquistato circa 3.340.000 milioni di telespettatori pari al 17.58% di share.

Nella seconda parte 2.810.000 spettatori e 15.74%. Ospiti, in collegamento Skype: Mika, Lapo Elkann, Gina Lollobrigida, Rocio Munoz Morales, Ernst Knam, Francesco Renga, Daniele Liotti, Luca e Paolo, Ricky Memphis, Donatella Rettore, Katia Ricciarelli e Alfio Bonanno.

Nulla da fare, invece, per la concorrenza di Canale 5 che nonostante la messa in onda del film con Luca Argentero, Solo Un Padre, ed i film tratti dai romanzi di Rosamunde Pilcher ed Inga Lindstrom, non è riuscita minimamente ad impensierire il programma Rai. Infatti, tutte le citate produzioni hanno totalizzato meno di due milioni ed uno share in monocifra confermando, così, la leadership della signora della domenica di Rai 1, ossia Mara Venier.