Sossio Aruta svela la strategia di Antonella Elia al GF VIP: ecco perché lo ha scelto

Il settimanale Chi ha intervistato Sossio Aruta attraverso una diretta su Instagram facendogli affrontare molti argomenti, tra cui uno spinoso tema che riguarda Antonella Elia. I due ex concorrenti del GF VIP hanno molto legato all’interno della casa. Stando a quanto rivelato dall’ex calciatore, però, potrebbe esserci una strategia dietro il loro rapporto.

Nel caso specifico, il compagno di Ursula ha spiegato il motivo per cui la showgirl, nel corso dell’ultima puntata, abbia deciso di sfidare proprio lui nonostante l’amicizia che li ha uniti. In seguito, il Re Leone ha parlato anche del rapporto con Valeria Marini e con altri ex coinquilini.

Le confessioni di Sossio su Antonella Elia

Durante la diretta su Instagram Sossio Aruta ha svelato gli altarini di molti ex gieffini, tra cui Antonella Elia. Il protagonista è partito proprio da questo argomento rivelando che, a suo avviso, la showgirl avesse deciso di affrontarlo al tele voto perché pensava di batterlo. In molti sono rimasti stupiti nel momento in cui la donna ha fatto il suo nome in occasione dell’ultima puntata del reality show. Ebbene, dietro questa scelta potrebbe esserci un ragionamento ben preciso.

Sossio, infatti, ha accusato la Elia di aver adoperato una strategia. Considerando che lui fosse entrato da poco nella casa, la donna era convinta che lo avrebbe battuto. Purtroppo per lei, però, le cose non sono andate secondo le sue previsioni e il Re della foresta ha trionfato aggiudicandosi il terzo posto.

Il parere di Aruto su altri ex coinquilini

Ad ogni modo, oltre che svelare questi retroscena su Antonella Elia, Sossio Aruta ha parlato anche di tutti gli altri. Tralasciando ciò che pensa di Teresanna e di Antonio, che ormai è cosa risaputa, ciò che ha spiazzato sono state alcune dichiarazioni fatte su Paolo Ciavarro. In particolar modo, Sossio lo ha accusato di essere stato un personaggio troppo mite che non meritava affatto il secondo posto.

Su Paola, invece, ha detto di reputare la sua vittoria alquanto scontata considerando l’elevato numero di follower che possiede. Infine, parole inaspettate anche sulla Marini. Dopo aver pesantemente discusso in casa per non essere stato salvato da lei in una catena di salvataggi, Aruta pare l’abbia perdonata. Dopo un po’ ha capito che la donna ha agito in buona fede ed ha deciso di mettere da parte il rancore.