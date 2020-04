Loredana Lecciso e Al Bano pronti alle nozze? Il costosissimo regalo di lui non lascia dubbi (FOTO)

A quanto pare a casa Carrisi c’è davvero aria di amore. Loredana Lecciso sembra al settimo cielo e lo dimostra un dettaglio sulla sua mano. Poche ore fa, la show girl ha postato sul suo profilo social uno scatto molto particolare e i fan hanno notato un qualcosa di strepitoso. Al Bano, molto probabilmente è tornato su i suoi passi e ha deciso di stupire la sua donna con un anello di diamanti.

Nuove nozze a Cellino San Marco?

La quarantena potrebbe anche aver fatto cambiare idea ad Al Bano.Tempo fa il cantante aveva spiegato di non essere ben predisposto verso un matrimonio con Loredana Lecciso ma non ha mai escluso totalmente la possibilità di salire all’altare. Infatti, nelle ultime ore, qualcosa ha cambiato le carte in tavola e a Cellino San Marco potrebbero arrivare di nuovo i fiori d’arancio.

La speranza della nuova unione nasce da una foto che la Lecciso ha pubblicato su Instagram, dove il dettaglio non è passato di certo inosservato. Nel giro di poche ore, il suo scatto ha fatto il giro del web e i fan della coppia non attendono altro.

Loredana Lecciso sfoggia un anello pieno di diamanti

Lo scorso novembre, Loredana Lecciso ha raccontato in diretta televisiva alcuni dettagli sulla sua vita privata. Proprio nel salotto di Barbara D’Urso ha dichiarato che con Al Bano c’è un rapporto magico e che con il tempo hanno ritrovato anche la passione.

Affermazioni che ad oggi non hanno mai trovato conferma da parte di Carrisi anche se alcune immagini postate dalla show girl sul proprio profilo personale dimostrano il contrario. Stiamo parlando nel dettaglio del suo ultimo post, dove la coppia si è lasciata andare ad uno scatto molto romantico.

Nell’immagine in questione, la donna abbraccia il suo uomo e con un bellissimo diamante nella mano sinistra… Possibile che Albano Carrisi, con un grandissimo colpo di scena potrebbe aver deciso di fare la proposta a Loredana Lecciso e quindi giurarsi amore eterno entro il 2020? Ricordiamo ai più curiosi che tempo fa, la coppia aveva già pensato al matrimonio ma alcuni problemi subentrati all’improvviso li hanno costretti a cambiare idea.