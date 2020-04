Malore per Giulia De Lellis, Pasqua a vomitare: ecco cosa è successo (FOTO)

Tra i personaggi più discussi del momento c’è, sicuramente, Giulia De Lellis, che ieri ha avuto un piccolo malore. Il motivo per il quale si sta molto discutendo dell’influencer in questo periodo fa capo alla sua vita sentimentale. Sembra proprio che i fan abbiano molto a cuore la questione e siano estremamente curiosi di sapere come stiano andando le cose con Andrea Damante.

Ad ogni modo, nel corso della giornata di Pasqua, ciò che ha generato parecchio scalpore è stato un video in cui la ragazza ha spiegato di essersi sentita male. Andiamo a vedere quello che òe è accaduto.

Il malore di Giulia De Lellis

La giovane influencer romana sta trascorrendo queste lunghe ed estenuanti giornate di quarantena insieme alla sua famiglia. Quasi certamente, insieme a lei c’è anche Andrea Damante, considerando tutti gli spifferi che sono trapelati in questo periodo. Ad ogni modo, durante la giornata di Pasqua, Giulia De Lellis ha preso una decisione che le è costata un piccolo malore.

In particolar modo, la ragazza ha deciso di fare degli allenamenti per tenersi in forma. Ebbene, considerando che in tale giornata si tende sempre a mangiare qualcosa in più rispetto al solito, la protagonista si è sentita male e pare abbia addirittura vomitato. Nel caso specifico, Giulia ha registrato una IG Stories in cui ha esortato tutti i fan a non fare assolutamente come lei e a desistere dall’allenarsi in tale giorno dell’anno. Il motivo risiede nel fatto che poi si finisce per vomitare.

La scelta dell’influencer

Pessima idea, dunque, quella di Giulia De Lellis che ha fatto fatica a riprendersi dal malore. Per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute, ma quasi certamente si sarà trattato di un piccolo inconveniente passeggero. L’influencer, in questo periodo così particolare, ha deciso di essere molto meno attiva sui suoi profili social. Contrariamente a come è solita fare, ha deciso di dedicarsi un po’ di più ai suoi affetti.

Solitamente, infatti, la ragazza è sempre in giro per lavoro. In questo momento, invece, è bloccata a casa e, da un lato, può godersi molto di più la sua famiglia, cosa che riusciva a fare davvero pochissime volte.