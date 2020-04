Elena Santarelli su Instagram, “Grazie di cuore a tutti” (Video)

Elena Santarelli, la nota conduttrice televisiva di Latina, si è fatta promotrice, alcune settimane fa, di un’importante iniziativa benefica. Stiamo parlando di una raccolta fondi i cui proventi serviranno per aiutare il reparto pediatrico nel centro Covid 19 dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. La Santarelli ha pubblicato un video su Instagram per raccontare ai fans come stanno andando le cose e come verranno destinati i soldi raccolti.

Elena Santarelli e l’emergenza Covid-19

Nelle parole di Elena Santarelli che, nelle scorse settimane, ha temuto di essere entrata in contatto col Coronavirus, vi sono una forte gratitudine ed un sentito ringraziamento. La donna ha tenuto a ringraziare tutti quelli che, con la loro donazione, hanno sostenuto il cosiddetto Progetto Heal. I proventi raccolti, pari a 275 mila euro, hanno già una destinazione ben chiara.

La spiegazione è arrivata direttamente su Instagram dove la Santarelli ha un’ampia platea di followers. Un messaggio importante è arrivato a tutti coloro che hanno fatto una donazione. Gli importi per l’emergenza Coronavirus verranno utilizzati sin da subito. “Come promesso”, ha scritto, “vi racconto quanto abbiamo raccolto con la nostra campagna solidale”.

Ed è proprio in un video che la conduttrice parla dei risultati raggiunti specificando “La prossima settimana doneremo 10 iPad che potranno essere utilizzati dai bambini ricoverati e dai loro genitori nel reparto Coronavirus nella sede Palidoro dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma”.

Un ringraziamento speciale

Settantacinque mila euro verranno impiegati da subito per l’emergenza Coronavirus. Elena Santarelli ha aggiunto che “200 mila euro saranno invece destinati a sostenere la mission di Heal, il sapere, dunque, in campo neuroncologico pediatrico”.

Ben 13 mila scatole solidali con uova di Pasqua hanno fatto la felicità dei bambini che l’hanno ricevute. A confermarlo è la stessa Elena per la quale dare un sorriso ai più piccoli in questo momento è fondamentale. A concludere il post su Instagram è un ringraziamento particolare. “Ringrazio anche coloro che mi hanno scritto in privato dicendomi di non aver potuto acquistare le scatole per problemi economici”.

Una cosa della quale, però, non occorre scusarsi. In un momento difficile come questo, ad una crisi sanitaria mondiale si è unita una crisi economica di dimensioni incredibili.