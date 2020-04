‘Sei meglio della De Lellis…’: Eva Henger si spoglia in diretta, con il Pillow challenge conquista tutti (FOTO)

Eva Henger continua la sua quarantena tra le mura domestiche. In compagnia di suo marito e di sua figlia, l’attrice, conduttrice e cantante stupisce ogni giorno i propri seguaci. Su Instagram pubblica scatti sensuali, che hanno per oggetto il suo corpo atomico, capace di far impazzire chiunque, anche una ventenne.

E proprio poche ore fa, l’ex porno diva ha deciso di partecipare ad un gioco che sta facendo divertire numerosi personaggi dello spettacolo. Stiamo parlando del “Pillow Challenge”, che nelle ultime settimane è arrivato anche in Italia. Basta avere con se un cuscino, una cinta/nastro da stringere in vita e partire per la sfida…

Eva Henger partecipa al Pillow Challenge

Eva Henger nonostante i suoi 47 anni non ha nulla da invidiare a nessuno. Il suo corpo perfetto e le sue forme da capogiro, fanno perdere la testa a chiunque e ne sono certi anche i suoi quasi 100 mila seguaci. Nelle ultime ore, anche l’attrice ha deciso di partecipare al Pillow Challenge mettendosi completamente a nudo sui social.

Eva Henger si è spogliata dei suoi vestiti ‘indossano’ un semplice cuscino che le ha coperto giusto le parti intime. Tanti i commenti di apprezzamento e i like sotto al post. Un utente, inoltre, a parte i complimenti per le sue gambe toniche le ha detto di aver superato in gran lunga Giulia De Lellis (nonostante i 20 anni di differenza). (Continua dopo il post)

Nessuna pace con la figlia Mercedes

Eva Henger, la figlia Mercedes e il fidanzato Lucas Peracchi continuano la loro guerra sui social. Mentre lei si trova a soffrire da un lato a casa, sentendo la mancanza della sua bambina, Mercedes e il compagno continuano la quarantena lontano da lei.

Mamma e figlia non si vedono da tantissimi mesi, non si parlano e ad oggi le cose non sembrano affatto migliorare. Nessuna delle due vuole seppellire l’ascia di guerra e Mercedesz non ha alcuna intenzione di tornare indietro, almeno non prima che la madre ritiri tutto ciò che ha detto da Barbara D’Urso.