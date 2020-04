Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo video sexy: la dama in babydoll leopardato

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno sotterrato definitivamente l’ascia di guerra ed oggi vivono il loro amore alla luce del sole e senza difficoltà.

La coppia sta anche trascorrendo la quarantena insieme: l’aitante operaio pugliese, infatti, qualche mese fa ha deciso di trasferirsi a Brescia dalla sua compagna per cercare di ricominciare una nuova storia d’amore con presupposti più seri e basi decisamente più solite rispetto a quello vissuto in passato.

Ida Platano e Riccardo si divertono su Instagram

Per ingannare il tempo i due piccioncini si sbizzarriscono, come tanti altri vip, su tik tok, ed è proprio sul famoso social che gli innamorati si divertono a riproporre scene e momenti esilaranti. Hanno infatti pubblicato un video di un famoso spezzone di un film di Cristian De Sica: Ida splendida in babydoll leopardato, Riccardo muscoloso come sempre. Il filmato ha ovviamente riscosso molto successo tra i follower. (Continua dopo il video)

Il percorso della coppia a Uomini e Donne

All’interno degli studi di Uomini e Donne è nata, fino a poi consumarsi, la storia d’amore più travagliata di tutti i tempi. Ida e Riccardo si sono rincorsi, amati, odiati, fino a perdersi per quasi due anni. Un tempo lunghissimo in cui il cavaliere ha intrapreso nuovi legami, anche con alcune dame del parterre femminile del trono over, mentre la parrucchiera di Brescia l’ha atteso invano.

Le cose sono cambiate improvvisamente solo qualche mese fa. La bellissima 37enne ha infatti deciso di riprendere in mano la sua vita e di provare a conoscere un nuovo uomo, nella fattispecie Armando Incarnato. I due sono usciti varie volte e tra di loro è scattato anche un bacio. Una conoscenza che ha inaspettatamente fatto risvegliare l’ira e la gelosia del pugliese Riccardo, che da quell’esatto momento in poi ha capito di amare Ida e di volerla riconquistare.

Un trono over turbolento ma vittorioso

La strada non è stata affatto semplice. L’uomo, prima di raggiungere il suo obiettivo, è stato più volte respinto da Ida. Quest’ultima, infatti, ha fatto fatica a lasciarsi andare segnata dal dolore del passato, da promesse non mantenute e dalla paura recondita di ricadere nel dolore che in questi anni l’ha segnata profondamente.