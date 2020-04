Il Paradiso delle signore trama 14 aprile: Ludovica prende una decisione sul bambino

Martedì 14 aprile andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale episodio vedremo che si continuerà a parlare molto della gravidanza di Ludovica. Il clima si farà molto teso, al punto che la donna arriverà a prendere una decisione molto importante.

Nel frattempo, Vittorio dovrà scegliere il bikini spaziale da mettere in commercio nella su nuova collezione. Franco, invece, scoprirà che Paola ha ricevuto una visita dal suo ex e questo lo spingerà ad avere una crisi di gelosia.

Vittorio dinanzi una scelta al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, nel corso della puntata del 14 aprile, vedremo che Cosimo metterà in discussione la verità di Ludovica. Il giovane non le crederà in merito alla gravidanza e lo reputerà solo un gesto per riconquistare Riccardo. A quel punto, la donna gli mostrerà i risultati delle analisi per confermare la sua versione dei fatti. Riccardo, dal canto suo, non saprà come fare e chiederà un consiglio a suo padre Umberto.

Vittorio Conti, invece, si troverà a scegliere il bikini a tema spaziale da esporre nella nuova collezione. La stilista gliene mostrerà tre, ma solamente uno potrà essere indossato dalla modella. Clelia, invece, deciderà di affidare il piccolo Carletto ad Armando. Il ragazzino, essendo molto bravo nelle materie scolastiche, passerà il suo tempo ad impartire lezioni di italiano a Rocco.

Spoiler 14 aprile: la decisione di Ludovica

Il 14 aprile, però, ci saranno parecchi animi inquieti al Paradiso delle signore. Paola, infatti, riceverà inaspettatamente la visita del suo ex. La donna, in un primo momento, proverà a mantenere il segreto sulla questione. Franco, però, scoprirà tutto. Il protagonista coglierà la donna in flagrante in caffetteria e darà luogo ad una dura e sfrenata scenata di gelosia. La famiglia Guarnieri, intanto, continuerà ad affrontare la questione relativa alla gravidanza di Ludovica.

Marta non prenderà di buon grado la vicenda, considerando quanto il tema sia per lei delicato. La dama, infatti, nonostante le cure continuerà a non rimanere incinta di suo marito. Riccardo, invece, spiegherà ad Angela di amare solo lei e che la nascita di questo bambino non cambierà nulla nel loro rapporto. La Barbieri, però, non potrà fare a meno di mettere in dubbio le sue parole. Infine, Ludovica si avvicinerà a Riccardo e gli comunicherà di aver preso un’importante decisione sul bambino.