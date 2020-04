Avanti un altro, Sonia Bruganelli litiga in diretta col marito Paolo Bonolis: “Ormai sono tutte sue!”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in diretta su IG

Nonostante non sia particolarmente tecnologico, per sua ammissione fino a tempo fa aveva solo un telefonino vecchi stampo, Paolo Bonolis continua a realizzare delle dirette Instagram. Ovviamente il conduttore di Avanti un altro si fa aiutare dalla moglie Sonia Bruganelli che di certo è molto più brava di lui.

In questa lunga quarantena il professionista romano ha avuto modo di confrontarsi con molti amici che fanno parte del mondo dello spettacolo parlando del passato ma anche dei progetti futuri una volta terminata l’emergenza Covid-19. Ad esempio, di recente si è collegato con l’account di Chi Magazine, parlando con il giornalista che fa parte della redazione di Alfonso Signorini. E proprio in quell’occasione la coppia ha avuto un leggero battibecco.

Il conduttore di Avanti un altro parla di Luca Laurenti

Come anticipato prima, in collegamento con il profilo Instagram di Chi Magazine, Paolo Bonolis e la consorte Sonia Bruganelli hanno risposto alle domande poste da alcuni seguaci. Oltre a menzionare il collega ed amico Luca Laurenti dicendo di lasciarlo in pace, il conduttore di Avanti un altro si è preso la scena.

A dire il vero la diretta IG prevedeva solo la presenza della proprietaria della SDL 2005, ma il marito essendo in casa per la quarantena si è intromesso. Infatti la donna ad un certo punto è sbottata davanti a tutti dicendo: “Ormai tutte le dirette sono sue!”.

Il litigio in diretta tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Come detto prima, in realtà Paolo Bonolis sarebbe dovuto rimanere solamente per rispondere i quesiti fatti dai follower in merito alle sue trasmissioni televisive. Ricordiamo che al momento su Canale 5 vanno in onda sia Avanti un altro che Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, entrambi in replica.

Tornando alla diretta con Chi Magazine, alla fine il collega di Luca Laurenti è rimasto al fianco della moglie. E proprio Sonia Briganelli in modo ironico ha detto: “No ma dille altre due parole! Per riuscire ad inquadrarmi lo sto praticamente spingendo!”.