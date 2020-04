Raimondo Todaro, parla Milly Carluccy di ciò che sta accadendo al ballerino

Crisi di coppia per Raimondo Todaro e Francesca Tocca, interviene anche Milly Carlucci

Raimondo Todaro è in un momento molto particolare della sua vita. Infatti, il suo matrimonio sta diventando un campo minato e lui sta avendo molto difficoltà a cercare di superare questa forte crisi che lo ha interessato. Sulla sua storia personale è intervenuta anche Milly Carlucci che ha parlato di come la vita del ballerino sia stata la scossa in maniera molto seria.

L’attenzione continua soprattutto, dopo quello che è accaduto nella coppia composta da Raimondo e Francesca Tocca. I due stanno attraversando un momento davvero molto difficile. I problemi sono iniziati quando Francesca è andata alla trasmissione Amici 19. Nel giro di pochissimo tempo è uscita la notizia che aveva una relazione segreta con Valentina, uno dei concorrenti della trasmissione di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro e la crisi matrimoniale

Il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro era già in crisi da diverso tempo, ma sembra che questo sia stato il colpo di grazia tra di loro. Infatti, non si capisce bene quello che è successo ma, sembrerebbe che la ragazza lo abbia tradito. Sul caso Raimondo ha deciso di restare sempre in silenzio però non è facile sopportare questa situazione soprattutto, se si considera che il ballerino ha anche una figlia, Jasmine.

In questo momento di quarantena sta dimostrando di essere un bravo papà e non si è lasciato trascinare dalle provocazioni parlando della presunta storia tra Valentin e Francesca. In queste ore intanto, il gossip continua su di loro.

L’intervento di Milly Carlucci

Raimondo Todaro a giorni però, potrebbe decidere finalmente di dire la sua opinione in merito alla presunta relazione tra Valentin e Francesca Tocca. Per adesso è a casa, in silenzio, cercando di evitare polemiche. Sul caso è intervenuta anche Milly Carlucci che ha espresso la sua opinione su questo matrimonio in profonda crisi. Ha detto che non c’è stato un tradimento da parte di Francesca nei confronti di Raimondo, in quanto, quando tra i due c’è stato un avvicinamento in realtà, lei era già da considerarsi single.

Ha detto che non è il caso di entrare in un discorso che riguarda i due ragazzi però, quello che è c c certo, è che si erano già allontanati e quindi non si può parlare di un tradimento vista la loro profonda crisi.