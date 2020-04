Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si confessano: “Oggi non si può”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi raccontano la loro quarantena e i momenti difficili sul lavoro

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno vivendo insieme la quarantena e si trovano in un momento molto difficile. Per loro è tempo di fare alcuni bilanci che di certo non sono sempre positivi. La coppia ha invitato tutti a riflettere in questo momento attraverso una spiegazione che nessuno si aspettava. Infatti, in questo momento particolare nella vita di ognuno, l’economia mondiale intera, è in difficoltà. Settori come quello della moda, stanno affrontando tanti problemi e lo sa bene Tommaso Trussardi.

Le persone comprano solo cose necessarie e non si soffermano certo sui capi di moda. Ecco perché in un’intervista su Instagram rilasciata a Moda Corriere, il rampollo di casa Trussardi ha voluto raccontare i problemi che il settore della moda sta attraversando e qual è il modo migliore per cercare di superare queste difficoltà.

Michelle Hunziker e l’iniziativa per le donne

Il compagno di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi in un’intervista rilasciata a Moda Corriere ha voluto raccontare i problemi che stanno vivendo a causa del Coronavirus. Infatti, ha detto che è stato messa, praticamente, ogni cosa in discussione in quanto la problematica mondiale ha creato anche problemi lavorativi.

Inoltre, Tomaso Trussardi insieme a Michelle, sta sostenendo una campagna in difesa dei diritti delle donne che in questo momento sono maggiormente vittime dei loro aguzzini e non hanno la possibilità di scappare. Ecco perché ha spiegato che bisogna impegnarsi affinché questo sistema possa essere sgretolato. Già in passato la casa Trussarsi aveva sostenuto questo progetto con le Lovy Bags dove sono stati destinati diversi fondi alle donne vittime di violenza. Adesso bisogna fare in modo che dover restare a casa non diventi qualcosa di ancora più pericoloso per tutti.

Tomaso Trussardi e i problemi nel mondo della moda

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno confessato che da un punto di vista lavorativo stanno in difficoltà. Infatti, il gruppo Trussardi non ha avuto una grande impennata on-line e quindi sta avendo problemi di natura economica.

Questo perché secondo lui, l’acquisto, soprattutto, di un capo di abbigliamento di questo genere è qualcosa che è sempre legato ad un’emozione che è quindi difficile comunicare attraverso il web e non in maniera diretta. Mentre il loro impegno per salvare le donne vittime di violenza continua, si cerca anche una soluzione per fare in modo che questa crisi non investa uno dei gruppi storici della Moda Italiana.