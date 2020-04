Incidente per Taylor Mega: “Mi è uscito un litro di sangue dal naso” (FOTO)

L’esuberante influencer Taylor Mega, durante la giornata di Pasqua, ha avuto un brutto incidente. Essendo molto attiva sui social, in particola modo Instagram, la ragazza non ha potuto fare a meno di condividere la notizia con tutti i suoi fan.

Dopo aver dato gli auguri a tutti in tenuta da coniglietta super sexy, la protagonista si è accinta a pranzare. Dopo un po’ di ore, però, è tornata nuovamente dai suoi fan e si è presentata in una mise completamente differente.

L’incidente di Taylor Mega

Giornata non propriamente lieta quella trascorsa da Taylor Mega ieri dato che ha avuto un incidente. L’influencer ha parlato con i fan di quanto le è accaduto e si è mostrata particolarmente devastata. La fanciulla si è ripresa dal letto ed ha detto di essere stata malissimo fisicamente a causa di una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso. Nel corso del suo video di sfogo, la protagonista ha alluso al fatto che potrebbe non trattarsi di una coincidenza se proprio in un giorno di festa come la Pasqua le accade qualcosa.

Per il momento non risultano molto chiare le sue allusioni. Ciò che, invece, appare limpido è il fatto che non se la sia passata per nulla bene. Altrettanto incerti sono i motivi che possano aver causato il malore alla giovane influencer. Potrebbe essersi trattato di un banale incidente dovuto ad una botta presa in pieno viso, o anche di altro.

Le ipotesi sulla causa del malore

Dato che non è la prima volta che Taylor Mega subisce questa tipologia di incidente è molto probabile che si tratti di una sua particolare predisposizione dovuta alla sensibilità delle cartilagini nasali. Ad ogni modo, qualunque sia stata la causa del malore, ciò che conta è che la Mega si sia ripresa e stia meglio.

Nelle Instagram Stories successive, infatti, è passata a parlare di altri argomenti pubblicando un ricordo risalente a luglio 2019. La ragazza appare tranquilla e spensierata al sole mentre ammira uno splendido panorama. Considerando il difficile momento che tutti stiamo vivendo, Taylor non ha potuto fare a meno di dire che vorrebbe tanto essere catapultata in quel momento preciso.