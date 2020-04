“A fine quarantena lo caccerò via”: Striscia la Notizia, ex velina mette in guardia il fidanzato

Fedrica Nargi ironizza sulla quarantena passata col fidanzato Alessandro Matri

Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia ha voluto sdrammatizzare il momento che sta attraversando per via della quarantena da Covid-19 per ironizzare sul fidanzato Alessandro Matri. Grazie al suo seguitissimo account Instagram, la ragazza come il resto della popolazione italiana ha manifestato la sua sofferenza nel rimanere a lungo all’intero della propria casa, ovviamente ha consigliato a i follower di rispettare le norme.

A tal proposito la nota influencer ha voluto punzecchiare l’amore della sua vita, ovvero l’ex calciatore della Juventus dicendogli: “A fine quarantena giuro che ti concedo due settimane di libertà, da solo con i tuoi amici (anzi ti obbligo)”. Un posto simpatico che ha divertito molto tutti coloro che la seguono sul social network.

L’ex velina di Striscia la Notizia riceve delle proposte sul suo profilo IG

Ovviamente l’ex velina di Striscia la Notizia non è l’unico personaggio dello spettacolo a dover affrontare questa emergenza per il Covid-19. Tuttavia i suoi numerosi follower hanno apprezzato moltissimo il post sarcastico nei confronti del fidanzato Alessandro Matri. Infatti in tanti hanno commentato scherzosamente alle parole di Federica Nargi.

Alcuni, ad esempio, le hanno scritto che di certo lo sportivo non sta trascorrendo una cattiva quarantena al fianco della donna che ama: “Non credo stia soffrendo molto Matri”. Alcuni utenti maschi, addirittura, si sono fatti avanti chiedendo di sostituire il calciatore con uno di loro.

La proposta di Bobo Vieri e dell’ex velina Melissa Satta

Qualche giorno fa un altro ex calciatore ha manifestato un suo desiderio su Instagram. Bobo Vieri, infatti, ha scritto di voler passare un isolamento in solitudine con un’altra ex velina di Striscia la Notizia, ovvero Melissa Satta.

Quindi l’ex giocatore dell’Inter è della stessa idea di Federica Nargi. Ma stando alle regole emanate dal Governo Conte, entrambe le coppie dovranno aspettare ancora diverse settimane. Nel frattempo continua la programmazione del tg satirico di Antonio Ricci con Gerry Scotti e la collega svizzera Michelle Hunziker.