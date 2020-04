Nicolai svela retroscena su Maria De Filippi: “Lei non mi poteva parlare…” (FOTO)

Alcune ore fa, l’ex concorrente di Amici 19 Nicolai ha pubblicato un post su Instagram in cui ha fatto delle confessioni in merito al suo rapporto con Maria De Filippi. Nel caso specifico, il ragazzo ha deciso di intervenire a seguito delle numerose polemiche finalizzate a definirlo un raccomandato.

Ebbene, dopo essere rimasto in silenzio per un po’ di tempo, il ballerino ha deciso di fare finalmente chiarezza svelando come stiano realmente le cose tra lui e la conduttrice del talk show.

Maria De Filippi aveva un preferito?

L’edizione di quest’anno di Amici 19 è stata tra le più criticate e discusse di sempre. Sicuramente si è trattato di un’edizione particolare, considerando le disposizioni governative finalizzare a contenere l’emergenza Coronavirus. Per tale motivo, i vari concorrenti si sono esibiti e scontrati senza il calore del pubblico in studio, che da sempre è una chiave fondamentale di questo programma.

Ad ogni modo, i vari protagonisti si sono molto affidati alla padrona di casa, cercando in lei manforte e parole di conforto. Un concorrente in particolare, però, è stato accusato di essere il favorito di Maria De Filippi al punto da essere definito un raccomandato, stiamo parlando di Nicolai. Sul web è nata una grossa polemica contro di lui, al punto che il giovane ha sentito il bisogno di intervenire e chiarire la situazione.

Nicolai chiarisce la questione

Nicolai ha pubblicato una foto su Instagram in cui ha chiarito nella descrizione il suo mancato legame con Maria De Filippi. Con tutto il rispetto per il programma, il ballerino ha ammesso di non sapere neppure cosa fosse Amici prima di decidere di prendervi parte. Per tale motivo, non conosceva minimamente chi fosse la conduttrice. Questo per dimostrare che tra i due non c’è mai stato alcun contatto prima dell’inizio del talent show e non solo.

Nicolai Gorodiskii ci ha anche tenuto a chiarire che la De Filippi, proprio per non incrementare i sospetti, non gli poteva parlare troppo durante il programma. Una volta chiarita la questione, il ballerino ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fan ringraziandoli per il sostegno e l’affetto mostrati. Se lui continua a ballare e soprattutto grazie all’ammirazione di numerose persone che credono in lui.