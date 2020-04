Sossio Aruta parla di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro:”Lei è molto più grande di lui e porta i pantaloni”

Il Grande Fratello Vip è finito ormai da diversi giorni ma i concorrenti continuano a punzecchiarsi a distanza. Senza ombra di dubbio l’amore nato nella casa più spiata d’Italia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha fatto molto parlare.

I due, nonostante la distanza, stanno cercando di viversi la propria relazione. Sossio Aruta, invece, è tornato dalla sua Ursula e dalla piccola Bianca. L’ex calciatore ha manifestato il fortissimo sentimento che lo lega alla dama conosciuta a Uomini e Donne in diverse occasioni.

Proprio il corrente partenopeo del reality condotto da Alfonso Signorini, ha parlato della coppia nata al Grande Fratello Vip. Sossio Aruta, con una diretta instagram, ha risposto alle domande dei fan. L’opinione cha ha dell’amore nato tra Clizia e Paolo non è proprio idilliaca.

L’avventura di Sossio al Grande Fratello Vip

Sossio Aruta, invece, è uno degli ultimi ad essere entrato in casa. Con il suo arrivo ha portato un po’ di buonumore e qualche polemica. Ha avuto alcuni screzi con alcuni coinquilini che hanno animato gli ultimi giorni del Grande Fratello Vip. In particolare con Antonella Elia con la quale le cose inizialmente non sono andate per il verso giusto. Pian piano il suo rapporto con la showgirl è cambiato ed i due sono diventati sempre più affiatati.

Sin dall’inizio tutti gli inquilini della casa hanno messo a confronto il comportamento di Sossio Aruta e Antonio Zequila. Entrambi uomini dalla forte personalità hanno cercato di tenere armonia nel gruppo. Ad un certo punto, qualcosa è cambiato, da simpatici scherzi vicendevoli i due hanno finito per avere una discussione anche abbastanza accesa.

Per questo sono intervenuti anche gli altri inquilini della casa. Dopo alcune ore di tensione tra i due è tornata la pace. Molto stretto anche il rapporto che l’ex calciatore ha stretto con Patrick Ray Pugliese con il quale sembra che viaggino sulla stessa lunghezza d’onda.

Sossio Aruta contro Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

A distanza di qualche giorno dalla fine del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta, uno dei finalisti, è tornato a parlare della sua esperienza. Tra le varie domande alle quali ha risposto su Instagram, ha parlato anche della storia nata tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha spiegato che dal suo punto di vista lei è troppo grande rispetto a lui. L’influencer è una donna con un gran carattere e secondo Sossio Aruta è lei ad “indossare i pantaloni”, chiudendo con la frase:”E’ vero che l’amore non ha età però spero che per lui vada tutto bene”.