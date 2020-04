Alex Baroni, 18 anni fa l’incidente mortale, il ricordo dei fans e non solo (Video)

Era il 13 aprile 2002 quando, in un bruttissimo incidente in moto, Alex Baroni moriva. Una notizia che ha sconvolto il mondo della musica e non solo. Trentacinque anni, una brillante carriera dvanti, un sorriso che è rimasto per sempre impresso nei cuori di chi lo amava.

Proprio oggi, in occasione del 18esimo anniversario dalla scomparsa, i social hanno ricordato questo amatissimo cantante milanese. Un amico speciale, poi, ha voluto dedicargli un video emozionante. Di chi si tratta?

Alex Baroni, sempre presente

Nonostante sia morto da ormai 18 anni, Alex Baroni non se n’è mai andato del tutto. Il ragazzo, infattti, continua a vivere nelle sue canzoni, sempre molto amate, così come vive nelle parole di chi lo amava. Impossibile dimenticare l’incredibile amore della sua mamma, deceduta poche settimane fa dopo aver contratto il Coronavirus. Impossibile, poi, non citare i post di Giorgia (compagna di Alex per 5 anni) che ad ogni anniversario lo ricorda con parole bellissime.

Ed oggi, in occasione di questo triste anniversario, sono i fans, innanzitutto, a ricordarlo numerosissimi sui social. Sin dalle prime ore del mattino, infatti, sono apparsi in rete messaggi di ricordo ricolmi d’amore. Un’assenza pesante quella di Alex Baroni che tutti sentono con maggiore forza in questo momento di enorme difficoltà. Un momento in cui tutti, si sa, siamo portati a riflettere su ciò che davvero conta nella vita.

Il messaggio speciale

A dedicare un messaggio molto speciale ad Alex Baroni in quest’occasione è uno dei suoi amici di sempre. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti che lo ha voluto ricordare con un video molto emozionante il cui messaggio è essenzialmente uno: l’arte di Alex che manca quanto la sua anima.

Un video in cui campeggia la foto dei due cantanti, l’una accanto all’altra. Ad accompagnarle, in sottofondo, un brano che i due amici avevano avuto l’occasione di cantare insieme poco prima che l’incidente stradale portasse via Alex per sempre.

Ci piace evidenziare come, nonostante siano passati diversi anni dalla scomparsa di Alex Baroni sia rimasta integra nei fans e negli amici la figura di un ragazzo semplice e pulito.