‘Se ne scesa la protesi al c**l o…’: Cecilia Rodriguez umiliata in diretta, un dettaglio non passa inosservato (FOTO)

La famiglia Rodriguez sta vivendo questo importante momento separata dato che Cecilia è a Trento nella tenuta di Ignazio Moser mentre Belen è a Milano. Le festività di Pasqua sono diventate surreali e la giovane non sta vivendo più nel migliore dei modi la lontananza dagli impegni lavorativi e dai suoi affetti. Per superare la malinconia, cerca di tenersi impegnata aiutando il suocero a tagliare la legna, cercando di allenarsi e mettendosi in cucina.

Ovviamente viste le belle giornate, insieme ad Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez dedica anche molte ore al relax. Proprio pochi giorni fa, si è mostrata in costume da bagno, mettendo in mostra il suo fisico perfetto. A quanto pare, non tutti però sono sembrati d’accordo e un utente ha notato un piccolo dettaglio che riguarda il suo lato b. Vediamo cosa è successo.

Cecilia Rodriguez in trentino insieme ad Ignazio

Cecilia Rodriguez e Belen sono due bellezze rare e insieme riescono ad incantare il pubblico maschile. Non tutti però sono d’accordo sulla perfezione della sorella minore, che nelle ultime ore è stata presa di mira sui social. Infatti, in uno dei suoi ultimi scatti su Instagram, dove si è mostrata in bikini ha acceso una forte polemica.

Con addosso un micro costume di colore nero, Cecilia Rodriguez si è detta libera e felice. Una libertà che ad oggi la si può trovare solo nelle piccole cose, ad esempio affacciandosi fuori al proprio terrazzo e respirare aria pulita.

Un dettaglio lascia perplessi i fan della modella

E proprio fuori al terrazzo dei Moser, che Cecilia Rodriguez ha deciso di prendere un po di sole. Mettendosi di profilo, in tanti hanno notato un piccolo dettaglio che riguarda il lato b. Ovvero alcuni utenti le hanno chiesto come mai avesse il sedere non più sodo come un tempo.

Cecilia Rodriguez si è sempre mostrata in ottima forma e sopratutto il suo lato b è sempre stato alto e perfetto. Qualcuno non ha esitato a chiederlo e in modo esplicito ha scritto:“O se ne scesa una protesi nel culo oppure sei stata 3 ore seduta…. Scegli tu la scusa…”. Un particolare che non è passato di certo inosservato e che pare abbia fatto arrabbiare la bella argentina.