“Ma le hai messe?”: Anna Tatangelo accavalla le gambe in minigonna, frecciatina a Gigi D’Alessio? [FOTO]

Anna Tatangelo nostalgica su Instagram

Da quando Anna Tatangelo ha annunciato la fine della sua relazione con Gigi D’Alessio più volte è apparsa particolarmente nostalgica sui social network. Ma il suo essere preoccupata e pensare il passato può essere dovuto anche a quello che sta accadendo nel nostro Paese da oltre un mese. Ovviamente ci stiamo riferendo all’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

La cantante di Sora da settimane si trova in quarantena nel suo appartamento romano insieme al figlio Andrea. Ad esempio qualche giorno fa quest’ultimo ha compiuto dieci anni e purtroppo lo hanno dovuto festeggiare in solitudine. Ma nelle ultime ore l’artista frusinate ha pubblicato un contenuto molto piccante e in molti l’hanno letta come una frecciata velenosa al suo ex. Sarà davvero così?

La cantante di Sora e il vestitino seducente infiammano il web

Nella foto in questione la bella Anna Tatangelo si è fata vedere su Instagram perfettamente truccata e pettinata, con tanto di capelli lasciati bagnati oppure sistemati col gel. Sicuramente la cantante di Sora qualche istante prima si era fatta una doccia rilassante e ristoratrice per liberarsi dalla tensione accumulata in questo periodo.

La cantante frusinate si è fatta vedere a coloro che la seguono sul social network, sparsi in tutta la Penisola, con addosso solo una camicia a mezze maniche azzurra , come se fosse un seducente abito corto. Infatti le sue lunghe gambe accavallate, sono rimaste scoperte, per la gioia del popolo del web, soprattutto quello di sesso maschile. (Continua dopo il post)

Anna Tatangelo lancia una frecciatina a Gigi D’Alessio?

A corredo di questa magnifica foto Anna Tatangelo ha scritto il seguente messaggio: “Io resto a casa, la mia mente no”. Se il suo corpo rimane nel suo appartamento romano insieme al figlio Andrea, dove vola la sua mente? Per caso è una frecciata velenosa nei confronti del suo ex compagno Gigi D’Alessio?

Molti suoi follower la pensano così. Resta il fatto che il post in questione ha fatto il pienone di mi piace e centinai di complimenti. Il suo attacco di nostalgia è rivolto ad una persona in particolare o per caso si riferisce alla situazione che stiamo vivendo? A questo punto non ci rimane che attendere i prossimi sviluppi, naturalmente sempre su IG.