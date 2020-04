Mara Venier mega gaffe con Francesco Renga: “c’entra Ambra”

Clamorosa gaffe di Mara Venier con Renga, la conduttrice ha detto al cantautore di salutarle Ambra, forse non ricordava che i due non stanno insieme da tempo?

Mara Venier sta vivendo un periodo difficile e tutti lo sanno. La lontananza dai suoi affetti l’ha resa fragile e ogni tanto, nel corso della trasmissione Domenica in che conduce, fa delle gaffe incredibili. L’ultima è quella con Francesco Renga con il quale era in collegamento. Cosa ha fatto zia Mara? Nel giorno di Pasqua la Venier ha fatto compagni ai telespettatori intrattenendoli con alcuni ospiti.

Prima ha destato tenerezza quando si è messa a piangere quando ha visto in video il nipotino Claudio, poi ha commesso una grave gaffe con Renga. Il cantante in questo periodo di emergenza coronavirus è sceso in campo con il suo progetto SOSteniamo Brescia. Il progetto è stato voluto fortemente dal cantautore che lo ha realizzato con la collaborazione di Ambra Angiolini, sua ex compagna. Hanno anche aderito altri artisti bresciani fra cui Andrea Pirlo e Fabio Volo.

Mara Venier nomina Ambra e Francesco rimane basito

Francesco Renga è felice del progetto che insieme ad Ambra sta portando avanti e quando ne parla si illumina. Anche la Angiolini ha aderito con molto piacere e si considera oramai bresciana d’adozione. Durante il collegamento la Venier ha dunque fatto delle domande a Renga sul progetto, poi, quando lo stava congedando, ha detto di salutare Ambra per lei.

Tutti si sono accorti dell’espressione basita di Francesco Renga, ma non ha detto nulla e ha assentito. Renga come sempre è gentile e garbato e non avrebbe mai voluto deludere in quel momento la conduttrice. Ma forse la Venier ha dimenticato che lui e Ambra non stanno insieme da tempo? Probabilmente in quel momento lo ha dimenticato!

Renga e Angiolini sono separati da tempo

Ormai è da qualche anno che Francesco e Ambra sono separati. La Angiolini è legata con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Francesco invece con una ristoratrice bresciana. I due però sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per i due figli che hanno avuto insieme. Oggi Jolanda e Leonardo sono due adolescenti e vivono insieme ad Ambra a Brescia.

Francesco è in quarantena con la compagna, ma la Angiolini invece non è con Alessandro, lui è a casa con il figlio e il padre anziano. Tuttavia, Ambra può contare sui suoi figli e sta trascorrendo la quarantena con loro, fra mille impegni e lezioni online!