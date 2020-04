Alda D’Eusanio aggredita per strada, “da un calcio…..” Il filmato choc (VIDEO)

La D’Eusanio denuncia un’aggressione alla sua persona nella sua pagina Facebook, una donna le ha dato un calcio e le ha rivolto delle parolacce, scopriamo cosa è successo

Brutta vicenda per Alda D’Eusanio, la giornalista è stata aggredita mentre portava il suo cane a passeggio. A raccontare la brutta esperienza è stata la stessa D’Eusanio, che ha anche postato un video sulla sua pagina Facebook. Ma cosa è successo esattamente? Mentre era intenta a passeggiare con il suo cagnolino una donna ha iniziato a rivolgersi a lei dicendo parolacce.

Una senzatetto ubriaca l’ha riconosciuta e le ha dato della putt***. Non solo, ha anche dato un calcio a Mia, la cagnolina della giornalista. Alda stava facendo la sua consueta passeggiata nel quartiere Parione di Roma, in pieno giorno. La giornalista stava facendo un video per mostrare il degrado del quartiere ed è stato in quel frangente che la donna ha sbraitato contro di lei.

Alda D’Eusanio nel filmato choc l’aggressione della senzatetto

Nel video che la giornalista ha postato su Facebook si vede come la senzatetto abbia cominciato a darle contro quando ha visto che stava registrando. La D’Eusanio ha infatti mandato sul social le immagini di come è ridotta piazza della Chiesa Nuova. Proprio in questo posto lei e Mia stavano passeggiando ed è stato qui che la donna le ha aggredite.

La senzatetto ha anche aggiunto che non voleva essere ripresa, visto che si è accorta che stava girando il video. Dure sono state le sue parole e anche molto offensive. La conduttrice ha detto con chiarezza che questo posto è in preda agli ubriachi che fanno quello che vogliono. Secondo lei sarebbe giusto aiutare questa gente che andrebbe controllata. Ma ha anche fatto intendere che anche chi cammina deve essere protetto!

La senzatetto inveisce contro la D’Eusanio

La donna durante lo scontro con la conduttrice le ha gridato parole molto offensive e ha anche gridato che non voleva essere ripresa. La conduttrice le ha detto di non metterle le mani addosso e per rabbia la senzatetto ha dato un calcio alla cagnolina. Alda ha detto che avrebbe chiamato la polizia, ma la donna non si è spaventata e ha continuato ad offenderla.

Insomma, la giornalista p rimasta visibilmente colpita da quanto è successo ed è tornata a casa scioccata. Nel video si vede chiaramente come la senzatetto sia alterata e quindi ubriaca, e sarebbe potuto accadere anche di peggio.