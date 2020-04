Valerio Pino, ex ballerino di Amici, rivelazione choc “Sono andato a letto con un onorevole…”

Rivelazione choc di Valerio Pino, il ballerino ha confessato di essere stato con un onorevole del Partito Democratico due anni fa

Torna a far parlare di sé Valerio Pino, ballerino di Amici amatissimo dai fan. Pino è salito alla ribalta delle cronache per certe confessioni che in passato hanno scatenato polemiche e critiche, ma anche adesso si tratta di qualcosa che scotta. Le sue confessioni choc su quello che accadeva all’interno della scuola di ”Amici di Maria De Filippi” hanno fatto tremare.

Il ballerino non ha mai nascosto la sua inclinazione omosessuale, tuttavia quando ha rivelato di aver fatto sesso nei camerini della scuola era stato cacciato. Egli stesso ha ammesso di essersi comportato male, e quindi ha anche ritenuto giusto che la trasmissione avesse deciso di cacciarlo. Tutto questo accadeva nella quarta edizione di Amici, poi alla sesta è stato richiamato. Successivamente andò via e tornò dopo quattro anni, e la produzione lo accolse nuovamente.

Valerio Pino torna con una notizia bomba

Valerio Pino è consapevole che non lo avrebbe meritato, tuttavia, non contento di quanto accaduto in precedenza, continuò a comportarsi male. Il suo comportamento gli ha fatto dedurre che non è compatibile con il programma. In seguito si spostò a Madrid, ebbe anche una relazione con Ricky Martin che sbandierò ai quattro venti, poi si mise con un venezuelano. Con lui pubblicava online foto e video molto spinti, un altro dettaglio che rivela la sua condotta non proprio entro i limiti.

Ma il ballerino continua a far parlare di sé e stavolta fra le sue confessioni ce n’è una che sembra una bomba ad orologeria. Pino ha rivelato di essere stato a letto con un onorevole del Partito Democratico due anni fa. L’artista lo ha detto mentre è stato intervistato da Manila Goria ad Antenna Sud. Ovviamente non ha fatto nomi, ma sono in tanti a fantasticare su chi potrebbe essere il fantomatico onorevole.

Pino e l’intesa speciale con Enrico Papi

La notizia certamente non poteva passare inosservata e già si va alla caccia del nome di colui che è stato partner di Valerio Pino. Ma Valerio ha fatto anche altre rivelazioni scottanti! In un’intervista di qualche settimana fa a Gossip.it ha parlato dell’intesa speciale che c’era con Enrico Papi.

Pare che i due si scambiassero sguardi pieni di passione e per poco non sono finiti insieme nel camerino a fare altro. Stando a quanto detto da Pino, Papi ricambiava i suoi sguardi. Il conduttore, dal canto suo, ha chiarito in una lettera inviata a Dagospia che quanto detto da Valerio lo lusinga.