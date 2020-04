Grande Fratello Vip, non doveva vincere Paola Di Benedetto

Non doveva vincere Paola

Da quando è terminato il Grande Fratello Vip 4 le polemiche sono aumentate sui social. Gli ex concorrenti si stanno togliendo dei sassolini dalla scarpa. Adriana Volpe si è difesa dalle accuse di Antonio Zequila, il quale sta facendo i conti anche con Sossio Aruta. L’ex cavaliere di Uomini e Donne sta rispondendo alle provocazioni di Teresanna Pugliese e Licia Nunez.

Sara Soldati ha insinuato che Andrea Denver le ha fatto delle proposte indecenti mentre Paola Di Benedetto preferisce il silenzio. Nelle ultime ore uno dei primi eliminati ha addirittura messo in dubbio la sua vittoria menzionando Federico Rossi, il fidanzato di lei.

‘I milioni di follower del fidanzato hanno votato Paola’

Non doveva vincere Paola per Salvo Veneziano, uno dei concorrenti della prima edizione del reality. Ha avuto modo di rimettersi in gioco, però è stato allontanato per delle gravi offese fatte alla ragazza. Una volta uscito dalla casa, ha colto sempre varie occasioni per sottolineare l’ingiustizia della faccenda.

Non è stato adottato lo stesso comportamento con tutti, dal momento che ad Antonella Elia è stato concesso l’impossibile. La produzione ha deciso di squalificare Clizia Incorvaia per la discussione con Andrea Denver. Gli ha dato del Buscetta e subito si sono presi seri provvedimenti.

Tornando alla questione della vittoria, Salvo sostiene che Federico abbia chiesto ai suoi fan (solo 1.700.000 su Instagram) di votare per Paola. Una persona non può portare a casa il montepremi con questi giochetti, dunque bisognerebbe tornare alla vecchia maniera. In passato c’era il semplice televoto che avveniva da telefono fisso o cellulare. Inoltre non c’era tanta visibilità sul web.

‘Non valgono niente, preferisco tacere’

Paola non ha risposto a Salvo, come del resto sta facendo con gli altri ex compagni d’avventura. Fernanda Lessa, per esempio, le ha dato della grassa in una diretta di Instagram ed è intervenuto Federico. La donna gli ha ricordato del suo tradimento, ma questa caduta di stile non è piaciuta a molti italiani.

Alla fine ha chiesto scusa, esaltando la fisicità scultorea di cui vanta Paola. La diretta interessata si è limitata a dire che non intende considerare chi reputa il puro nulla. E’ contenta di aver dato i 100.000 euro agli ospedali. Anche se avesse vinto grazie ai follower del partner, ha comunque compiuto un nobile gesto.