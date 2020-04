Conoscete l’ex moglie di Paolo Brosio? Ecco Gretel, una modella bellissima e molto giovane [FOTO]

La carriera di Paolo Brosio

Negli ultimi anni è un assiduo frequentatore delle trasmissioni di Barbara D’Urso e Federica Panicucci col ruolo di opinionista. Ad esempio la scorsa settimana a Pomeriggio Cinque ha festeggiato in diretta il 99esimo compleanno della madre. Stiamo parlando di Paolo Brosio che oltre ad essere un volto noto della televisione italiana è anche uno scrittore e giornalista.

Per diverso tempo ha fatto l’inviato del TG4 di fronte il Palazzo di Giustizia del capoluogo lombardo. Non tutti sanno che Brosio prima della conversione è convolato a nozze ben due volte. L’ultimo matrimonio risale a 16 anni fa, con la modella Gretel Coello ed è terminato nel 2008.

Chi è la seconda moglie Gretel Coello?

Come anticipato prima, la seconda moglie di Paolo Brosio si chiama Gretel Coello. Quest’ultima è una modella cubana e ormai non ha più rapporti con l’ex marito. I due sono stati sposati solo per quattro anni. Prima di lei, il noto ex giornalista del TG4 e attuale opinionista Mediaset era sposato con Serenella Corigliano. A quanto pare i due si sono lasciati con conseguente divorzio a causa di un tradimento della sud-americana.

Successivamente il conduttore toscano ha vissuto un momento particolarmente difficile e di smarrimento. Infatti anni fa fece uso di alcool e sostanze stupefacenti, toccando il fondo. “L’unica donna che ho amato mi umilia? E io mi vendico con decine di ragazze, senza neppure chiedere come si chiamano. E con loro è arrivato il resto: l’alcol, lo stordimento, la droga”, dichiarava Brosio. (Continua dopo la foto)

Paolo Brosio: il tracollo e la rinascita grazie alla fede

È proprio durante quel periodo doloroso che Paolo Brosio riesce a risalire la china grazie al richiamo della fede. Il noto giornalista arrivava dalla perdita del padre, ma anche l’incendio del Twiga, la separazione dalla sua seconda moglie.

“Poi una nottata matta. Ero a Torino dove facevo le dirette della Juve, lavoravo a Mattino 5 e a Pomeriggio Cinque. Siamo tutti a casa mia. Sento una voce ‘Paolo, devi smettere’. Erano le tre e mi sono messo a recitare l’Ave Maria. Ho cacciato tutti di casa”, aveva dichiarato il conduttore toscano durante un’intervista realizzata un po’ di tempo fa.