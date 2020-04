Una Vita, anticipazioni Spagna: Mauro sicuro della colpevolezza di Ursula

Nelle prossime puntate della soap opera Una Vita, Mauro tornerà al quartierino per aiutare Felipe a ritrovare Marcia, sparita nel nulla. Il commissario sarà certo che dietro la sua scomparsa ci sia Ursula. Nel frattempo, la storia d’amore tra Emilio e Cinta dovrà affrontare nuovi problemi.

Una Vita, spoiler: Ursula ha rapito Marcia?

Nelle puntate spagnole della soap, Emilio non saprà più come liberarsi del suo rivale in amore Ledesma, nonostante Cinta provi a consolarlo. Nel frattempo, Fabiana proverà a fare in modo che Lolita e Carmen vadano d’accordo, anche se non sarà semplice.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Mauro continuerà a indagare sulla scomparsa di Marcia e si convincerà che Ursula l’abbia rapita. Durante l’interrogatorio, però, la Dicenta negherà qualsiasi coinvolgimento. Dal canto suo Genoveva, informata dalla sua domestica delle indagini, inizierà a pensare di essere in serio pericolo e tramite Felipe reperirà le informazioni necessarie su Mauro, così da trovare il suo punto debole.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Emilio dirà a Cinta di avere un piano per mettere fuori dai giochi Ledesma. Questa volta potrebbe riuscire nel suo intento, visto che ha anche il sostegno del Dominguez.

Intanto, Mauro metterà al corrente Felipe dei suoi progressi nelle indagini su Marcia. A quanto pare, Genoveva potrebbe essere coinvolta nella scomparsa della giovane donna brasiliana. Indignato, l’avvocato penserà di fare lo stesso gioco della Salmeron. Fingendosi interessato a lei, la corteggerà di nuovo per scoprire la verità sulla sua amata.

Felipe e Mauro ricevono una segnalazione anonima

Nelle nuove puntate di Una Vita, Mauro riuscirà ad avere un indizio molto importante sulla possibile posizione di Marcia. L’avvocato e Mauro, dopo aver ricevuto un biglietto anonimo nel quale si segnala il luogo in cui si trova la brasiliana, raggiungeranno un magazzino abbandonato. Genoveva invece, ignara del fatto che Felipe stia con lei solo per sapere dove si trovi la sua amante, proverà a fare colpo mettendosi in mostra con azioni generose ed opere di beneficenza. Rosina però, metterà in guardia l’avvocato.

Infine, le anticipazioni di Una Vita delle puntate che vedremo in onda su Canale 5 tra qualche tempo, raccontano che Emilio finalmente confesserà a Jose tutto quello che è successo a Valdeza. Dopo averlo lasciato senza parole, rincarerà la dose informandolo di essere intenzionato a partire per Santander, in modo da indagare sull’oscuro passato di Ledesma e impedire il matrimonio con sua madre.

Purtroppo, di Marcia non ci sarà alcuna traccia nel luogo indicato nella missiva inviata a Mauro. Senza perdersi d’animo, il commissario si rimboccherà le maniche e continuerà le sue indagini, mettendosi in contatto con un malvivente che gli fornirà un nuovo indizio per trovare la brasiliana.