Giulia De Lellis e Belen Rodriguez hanno fatto pace, ecco l’indizio

Giulia e Belen hanno fatto pace?

Giulia De Lellis è il personaggio pubblico più seguito del momento. Ha da poco lasciato Andrea Iannone per poi tornare con l’ex Andrea Damante. La sua vita privata suscita costantemente interesse sul web. Non a caso molti si stanno ancora chiedendo cosa possa aver provocato i suoi battibecchi con Belen Rodriguez.

La colpa dei loro dissidi non avrebbe nulla a che vedere con il campione di motociclismo. Alcuni hanno pensato ai contrasti legati alle collaborazioni televisive, dato che sono in buoni rapporti con Maria de Filippi. In realtà è stato annunciato che a breve i più curiosi potranno essere accontentati.

‘Forse settembre. Ha a che fare con il lavoro, quindi tutto si vedrà’

Giulia e Belen hanno fatto pace? Per ora non è arrivata ancora una risposta. In realtà Damante potrebbe determinare una loro riappacificazione, poiché frequenta molto casa Rodriguez per via di Ignazio Moser. Il cognato di Belen è stato per lui un’ancora di salvezza, soprattutto nel periodo in cui ha sofferto la solitudine.

Infatti ha dichiarato di vederlo di nuovo felice accanto a Giulia, dunque gli ha augurato il meglio. Nel frattempo molti si stanno ancora chiedendo cosa abbia causato la lite le due ragazze. In un primo momento si pensava che l’ex tronista avesse avuto un flirt con l’argentina.

Poi la colpa è ricaduta su Sonia Lorenzini, ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Nonostante tutto non è stato mai riferito il nome di colei che lo ha fatto cadere in tentazione. Secondo un giornale famoso di gossip, pare che la verità stia per venire a galla. Precisamente ciò avverrà dopo l’estate perché di mezzo ci sono questioni legate al lavoro. Per questo motivo non ci resta altro da fare che attendere.

Il gesto di Andrea

Andrea ha pubblicato una Instagram Story, ma subito dopo l’ha eliminata. Gli utenti social più attenti hanno notato un particolare, ovvero la presenza di Giulia. Ormai i due sono usciti allo scoperto da quando sono andati a fare la spesa. Non si sa ancora perché si siano presentati separatamente nello studio di Verissimo nella puntata di sabato 11 aprile. Come sempre, molti credono che siano delle tattiche per far parlare di sé. Belen non si è ancora espressa a riguardo.