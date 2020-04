“Lo faremo solo quando saremo vecchi…”: Antonella Clerici, la verità sul compagno Vittorio Garrone

Antonella Clerici si sposa col compagno Vittorio Garrone?

Antonella Clerici sta trascorrendo la quarantena insieme alla figlia Maelle, avuta dalla sua precedente relazione con Eddy Martens, e il suo compagno Vittorio Garrone. Quest’ultimo è un ricco imprenditore e petroliere che anni fa ha proposto all’ex conduttrice de La prova del cuoco a cambiare vita e andare a vivere in una villa immersa nel bosco dell’alessandrino.

In tanti la vedrebbero sposata con la sua dolce metà anche se la professionista lombarda è stata sempre restia a convolare a nozze per l’ennesima volta. Lo farà? Andiamo a vedere nel dettaglio le sue dichiarazioni.

L’ex conduttrice de La prova del cuoco nega (almeno per il momento ) il matrimonio a Garrone

Riguardo al matrimonio, un po’ di tempo fa Antonella Clerici attraverso una lunga intervista è stata abbastanza chiara in merito. In quell’occasione l’ex padrona di casa del cooking show La prova del cuoco diceva: “Sposarsi? Magari quando saremo vecchi, ora non ne sentiamo la necessità e in passato non mi ha portato fortuna”.

La madre di Maelle che ormai è un’adolescente, è la compagna di Vittorio Garrone stanno insieme da qualche anno e ora sarebbe il momento che i due ufficializzassero la loro relazione sentimentale. Ma visto il momento che sta attraversando l’Italia a causa del Coronavirus, ma anche perché la Clerici non lo ritiene necessario. Con molta probabilità questo evento non lo vedremo molto presto.

La nostalgia e i nuovi progetti di Antonella Clerici

Negli ultimi giorni Antonella Clerici ha attirato l’attenzione dei suoi numerosi follower grazie ad una foto postata su Instagram. Nello specifico si vede la giumenta che fa parte della sua piccola fattoria nel bosco che aveva dato da poco alla luce un cavallo. Il 2020 è un anno particolarmente difficile per la professionista lombarda non solo per la vicenda Covid-19 ma anche per l’assenza dalla Rai con un suo programma televisivo.

Durante un’intervista realizzata qualche tempo fa, la presentatrice di Ti lascio una canzone aveva rivelato di sentirsi un po’ triste lontana dal piccolo schermo e di aver in mente un nuovo format. Con molto probabilità il progetto in questione potrà metterlo in atto solamente ad autunno.