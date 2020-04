Oroscopo 14 aprile 2020, le previsioni di tutti i segni: la rinascita del Capricorno

L’Oroscopo del 14 aprile 2020 denota dei cambiamenti per l’Acquario e lo Scorpione. Leone e Cancro, invece, farebbero bene a tenere d’occhio la loro economia. Il Capricorno, invece, attraverserà una fase di rinascita.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. L’Oroscopo del 14 aprile 2020 denota una piccola battuta d’arresto per i nati sotto questo segno. Particolarmente difficile potrebbe risultare un rientro al lavoro. Il Sole nel vostro segno, però, sarà in grado di non farvi perdere l’entusiasmo specie dal punto di vista amoroso.

Toro. Una sola parola: agire. Questo è il momento propizio per prendere decisioni, sia che riguardano la sfera amorosa, sia quella lavorativa. Potrebbero presentarsi molto presto delle proposte interessanti che faranno tirare un sospiro di sollievo alla vostra sfera economica. Occhi ben aperti e mente attiva.

Gemelli. Venere continua ad essere nel vostro segno. Il fatto che il pianeta sia in trigono a Marte favorirà la sfera lavorativa. In amore ci sarà qualche problema. Le coppie affronteranno qualche piccola crisi, mentre i single faticheranno a trovare la propria anima gemella. Fate ciò che meno è nelle vostre corde, ovvero, pazientare.

Cancro. Cercate di appianare le divergenze in amore e in famiglia. Negli ultimi giorni potreste aver avuto qualche screzio che ha contribuito a turbare il vostro stato psicofisico. Dal punto di vista lavorativo, meglio non smuovere troppo le acque per il momento. Meglio non spendere troppo.

Leone. Così come il Cancro anche il Leone deve fare un po’ di attenzione in più alle sue finanze. Questo non è assolutamente il momento giusto per spendere. In amore potrebbero consolidarsi dei progetti che avevate in mente da un po’ di tempo, mentre nel lavoro potrebbero esserci delle tensioni.

Vergine. Continueranno i piccoli problemi in amore e nel lavoro. La giornata di oggi, però, sarà caratterizzata da un cielo un po’ più favorevole che vi spingerà ad essere un po’ più ottimisti. Le coppie devono assolutamente rivedere delle cose. È il momento di accettare che se qualcosa non va, bisogna cambiarla.

Previsioni astrologiche 14 aprile 2020 da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete in transito verso decisioni importanti. Come sempre, però, meglio andarci piano e non sovraccaricarvi di cose da fare. La vostra voglia di portare a compimento i progetti vi porterà qualche nervosismo che riverserete sul partner. Per i single meglio tenere gli occhi aperti, potrebbero esserci piacevoli sorprese.

Scorpione. Così come l’Acquario, anche lo Scorpione sta affrontando un cambiamento. Per voi, però, non si tratterà di un bisogno impellente, quanto piuttosto di una decisione che viene dall’esterno. L’amore è in netta ripresa e potreste pensare di fare quel passo che tanto desideravate.

Sagittario. Voi in gabbia non ci sapete proprio stare. Particolarmente in questo giorno sarete pervasi da una voglia di evasione e ribellione. Del vostro stato d’animo inquieto ne risentirà soprattutto la famiglia. Tenete d’occhio il lavoro che potrebbe smuoversi qualcosa di interessante che era fermo da un po’.

Capricorno. La Luna entra nel vostro segno e vi regala un forte senso di responsabilità e di stabilità. Nelle relazioni amorose cercate sempre di stabilire rapporti durevoli. In questo periodo, però, pare sia un po’ calante la passione. Molto ambiziosi nel lavoro, state pensando di fare un salto di qualità importante.

Acquario. I nati sotto questo segno sentiranno un’irrefrenabile bisogno di cambiare. Marte in quadratura a Urano vi renderà particolarmente irrequieti. L’unico modo per non lasciarsi travolgere da questo vortice di insoddisfazione è attuare il cambiamento prima che le cose diventino insopportabili. È il momento di prendere decisioni, sia in campo affettivo sia lavorativo.

Pesci. Secondo l’Oroscopo del 14 aprile 2020, il nervosismo caratterizzerà questa giornata. Siete alla continua ricerca di conferme da parte del partner, cosa che non sempre riuscite ad ottenere. Cercate di fare affidamento un po’ di più su voi stessi e prestate molto attenzione alla situazione lavorativa. C’è qualcuno che potrebbe provare ad ostacolarvi.