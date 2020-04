Mara Venier lascia la RAI? L’inaspettata confessione su Instagram: “Mi godo la vita”

Poco fa Mara Venier ha registrato una diretta su Insatgram insieme alla giornalista Mariella Milani cui ha risposto a diverse domande specie sul suo lavoro in RAI. Tra queste, quella che ha generato particolare sgomento è quella inerente al futuro lavorativo della conduttrice.

La simpatica veneta, senza troppe esitazioni, ha palesato la sua forte difficoltà degli ultimi tempi nel condurre un programma così complesso come Domenica In. Proprio in virtù di questo, è molto probabile che nella prossima stagione non ci sarà.

Diretta tra Mara Venier e Mariella Milani

Il pubblico ama e apprezza la conduttrice RAI Mara Venier specie per la sua schiettezza e simpatia. La donna è sempre stata molto genuina e umana e, a quanto pare, sono doti che sono nate insieme a lei e che non riesce proprio a tenere a bada. Durante la diretta di poco fa con Mariella Milani, giornalista del TG2, zia Mara si è lasciata andare a confessioni molto interessanti che riguardano la sua vita privata nonché professionale.

Ebbene, proprio in merito a questo secondo aspetto, la donna ha fatto una confessione inaspettata che ha lasciato un po’ amaro in bocca a tutti i fan. Nel caso specifico, la giornalista le ha chiesto se ci sarà nella prossima stagione RAI. Dinanzi tale domanda la presentatrice ha corrucciato il viso e, con aria parecchio triste e malinconica, ha detto di non saperlo.

La confessione della conduttrice sul lavoro in RAI

Mara Venier ha aggiunto che lavorare in RAI, specie alla conduzione di Domenica In, è una cosa decisamente difficile e molto impegnativa. Nell’ultimo periodo non ha mai esitato a palesare le sue difficoltà, per tale ragione, pare che dal prossimo anno si dedicherà a tutt’altro. La presentatrice, infatti, ha detto che non sa cosa aspettarsi nel prossimo futuro. Molto probabilmente si dedicherà a godersi la vita specie dal punto di vista personale e familiare.

La giornalista, chiaramente, ha rispettato la sua risposta e la sua velata reticenza, tuttavia, non ha potuto fare a meno di concludere l’intervista con un augurio. La Milani ha detto di sperare di continuare a vedere Mara nella televisione perché è davvero una donna speciale e genuina come poche. La diretta è stata salvata dalla Milani sul suo profilo.