Grande Fratello Vip, buone notizie per Adriana Volpe

Buone notizie per Adriana

Adriana Volpe è una delle conduttrici italiane più amate dagli italiani. Ha sempre avuto modo di avere visibilità grazie alla sua collaborazione con la Rai. Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip è riuscita a farsi conoscere ancor di più dal pubblico.

Purtroppo ha abbandonato il gioco per stare accanto al marito Roberto Parli, il quale ha perso il padre a causa del Coronavirus. Probabilmente avrebbe vinto lei, dal momento che era uno dei concorrenti più forti. I suoi fan stanno chiedendo in tanti di vederla condurre qualche programma Mediaset. Pare che la loro richiesta potrebbe essere accolta.

‘Vorrei uno spazio orario non ancora assegnato’

Buone notizie per Adriana: sarà lei a condurre la prossima edizione del Gf Vip? Secondo i telespettatori potrebbe riuscire brillantemente nell’impresa per il suo spiccato lato umano ed empatico. La diretta interessata ha ringraziato tutti coloro che la sostengono, in quanto ha ammesso che ne sarebbe entusiasta.

Avere uno spazio televisivo interamente suo rappresenterebbe per lei una vittoria. Vuole avere la possibilità di tirare fuori l’essenza e il talento delle persone. Anche un programma dedicato alla cucina le andrebbe bene, di certo non rifiuterà nulla. Secondo voci infondate sembra addirittura che sostituirà Federica Panicucci nella conduzione di Mattino 5, ma per ora niente è stato confermato.

Purtroppo la donna sta rispondendo anche alle critiche che sta ricevendo da alcuni ex compagni d’avventura. In primis ha negato il flirt che Fabio Testi ha detto di aver avuto tanti anni fa. Poi si è difesa dalle parole di Antonio Zequila, reputandolo un uomo molto convinto di sé.

Per questo motivo dovrebbe scendere dal piedistallo per abbracciare l’umiltà. Allo stesso tempo sta spalleggiando Paola Di Benedetto, sostenendo che la sua vittoria è più che meritata. Si direbbe che abbia colto l’occasione per togliersi dei sassolini dalla scarpa.

La verità su Denver

Adriana ha visto montare tante storie assurde con Andrea Denver, con il quale ha legato molto nella casa. Tra loro non c’è niente, se non una semplice amicizia. Entrambi sono felicemente impegnati con altri e non hanno intenzione di venir meno all’impegno preso. Non sta affrontando nessuna crisi con il marito, di conseguenza ha invitato i pettegoli a dedicarsi ad attività più costruttive e producenti.