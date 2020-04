Ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante spacca i social:”Hanno rotto le pa**e” (Foto)

Dopo settimane di voci e chiacchiere Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. La notizia ha fatto grande scalpore sul web e sui social dove da giorni non si parla d’altro.

Un ritorno di fiamma che ha riempito le pagine dei giornali di gossip e non solo. L’influencer e il dj hanno cercato inizialmente di tenere nascosta la relazione. Prima la rivelazione di Gabriele Parpiglia e poi le foto di Chi, hanno reso pubblica la notizia.

Sui social i follower si sono divisi e spaccati. I fan dei damellis sono a dir poco felici della situazione. In molti, però, sono convinti che si tratta di un riavvicinamento mediatico e non realmente spinto dai sentimenti. C’è chi, invece, sembra decisamente seccato del fatto che il dj veronese e l’influencer continuino con questo tiro e molla solo ed esclusivamente per un ritorno mediatico.

Il ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse.

Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata una prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

L’attacco sui social a Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati ospiti, con un video messaggio, dell’ultima puntata di Verissimo. I due hanno raccontato di come stanno vivendo la quarantena. Le immagini postate sui social hanno suscitato le reazioni più disparate.

C’è chi li ha attaccati duramente scrivendo addirittura che dal suo punto di vista “hanno rotto le pa**e”. Una frase che, a prescindere dalle motivazioni, è ingiustificabile. C’è chi, invece, in maniera più sarcastica ha detto che spera non ci sia il terzo volume de “Le corna stanno bene su tutto”.